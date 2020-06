La nueva obra del artista urbano Bansky dedicada al problema del racismo

El famoso artista urbano Banksy publicó en su cuenta de Instagram su nueva obra dedicada al problema del racismo y la desigualdad. La imagen muestra una pintura que representa un memorial a un difunto: un retrato de una persona de la que solo se ve la silueta negra, algunas flores y una vela que ha prendido fuego a una bandera estadounidense que cuelga de la pared.

La inscripción de la publicación dice: «Al principio pensé que sería mejor callarme y escuchar lo que dicen al respecto las personas de raza negra. ¿Pero por qué? Después de todo, este no es su problema, sino el mío. Las personas de un color de piel diferente fallan debido al sistema. Del sistema blanco. Como una tubería rota inunda los apartamentos de las personas que viven abajo. Este es un sistema defectuoso que convierte sus vidas en miseria, pero no es su trabajo arreglarlo. No pueden, nadie les dejará entrar al departamento de arriba. Este es un problema de los blancos. Y si los blancos no lo resuelven, alguien tendrá que ir arriba y llamar a la puerta».

DL