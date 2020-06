Herrera Ahuad: “Misiones no entra a ninguna etapa nueva de la cuarentena, seguimos con lo que hemos determinado por protocolos sanitarios”

El gobernador aclaró que la situación epidemiológica de Misiones es diferente a otras provincias y que, de acuerdo al monitoreo diario, “hora tras hora del comportamiento de esta pandemia, iremos cerrando o habilitando nuevas actividades”.

Desde que Misiones fue la primera provincia en declarar la Emergencia Sanitaria y adelantarse a la suspensión de clases de manera presencial, la mayoría de las acciones del gobierno provincial, estuvieron apuntadas al contexto regional del coronavirus y no tanto a las siguientes fases de la cuarentena, decretada por Nación. Fue así que cuando Alberto Fernández comenzó a flexibilizar algunas actividades, dándole potestad a los gobernadores a tomar sus propias decisiones, el médico que gobierna la provincia de Misiones fue cauto y habilitó rubros de manera paulatina, sin tomar en cuenta lo que ocurre en otras provincias de la Argentina.

“La pandemia es una película, no es una foto. Es una película que se ve día tras día. El movimiento epidemiológico de Misiones no es el mismo que tienen otras provincias”, explicó Herrera Ahuad en diálogo con canal 12. Allí se resume cómo avanza Misiones con sus actividades focalizadas y a pesar de la ansiedad lógica de algunos sectores que continúan con el aislamiento, la prioridad es la salida binaria, que contemple cuidados extremos de la salud y reactivación económica necesaria.

El primer mandatario provincial descartó que la provincia ingrese en una nueva fase de la cuarentena, a partir de los anuncios que hizo Alberto Fernández explicando que, del aislamiento, “pasamos al distanciamiento social”. Nuevamente explicó las particularidades de Misiones y dijo que, “cuando uno mira el mapa de nuestra provincia ve como desde el Brasil hay una tremenda amenaza, porque alrededor de Misiones, suman de a cientos y cientos los casos de esta enfermedad. A eso tenemos que sumar que tenemos más de 2 mil personas que han ingresado a la provincia de Misiones de otros lugares de alto contagio. Y tienen 14 días y en ese tiempo pueden aparecer personas asintomáticas”.

Herrera fue categórico y precisó que “el movimiento epidemiológico nosotros lo vamos monitoreando hora tras hora. Y las aperturas o los cierres de las actividades lo vamos a ir dando de acuerdo a cómo se vaya dando en este movimiento, la epidemia. Por eso cuando me dicen ¿nosotros entramos a tal etapa? no, no entramos a ninguna etapa, ninguna nueva etapa. Es lo que hemos determinado por protocolos sanitarios”.

Sobre el regreso a clases, el jefe del Poder Ejecutivo provincial repitió que “seguiremos trabajando como corresponde, con mucha responsabilidad en el diálogo con la Nación”. Y se refirió a la situación de las escuelas rurales de Misiones. “que tienen una protección, un cuidado mayor, pero muchas de ellas están en la zona oriental de la provincia, en el límite con el Brasil. Debemos tener precaución, no debemos apurarnos y tenemos que estar atentos, siempre a la movida epidemiológica que se da en el entorno de la provincia de Misiones”.

