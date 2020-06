Le pidió que sea su novia con un canasto lleno de mandarinas

En plena cuarentena ya tiene enamorada oficial, logró conquistarla con 4 kilos de la riquísima fruta. Ocurrió en Caacupé, Paraguay.

Ever Fariña pensó mucho cómo iba a pedir a su enamorada para que sea su novia, consultó con la mejor amiga de ella, y esta le dijo que opte por lo clásico, una cena romántica y ramos de rosas, pero no le gustó, él quería algo original. Después de mucho pensar, se acordó que a la joven le gustaba mucho las mandarinas.

“El domingo me fui al centro de Caacupé, di una vuelta y vi una canasta linda y pensé que iba a ser genial poner las mandarinas. Compré el canasto, 4 kilos de mandarinas, un papel madera y pincel. Le llevé a su lugar favorito, le propuse y le gustó”, contó con una sonrisa de oreja a oreja el afortunado.



Ambos se conocen hace 20 años, son vecinos del barrio Daniel Escurra de Caacupé, pero nunca hablaron, solo se saludaban desde lejos, pero un día Ever se animó a escribirle al Instagram y desde entonces salen juntos a cenar o a pasear y de paso el amor fue creciendo en ellos.

“No pensé que iba a tener tanta repercusión la foto, nos sorprendimos bastante por el impacto que tuvo y por lo visto a la gente le gustó mi originalidad”, dijo Ever. El posteo en Twitter, tuvo 15.700 fav y 117.300 retuits, además de miles de respuestas felicitándolo por su creatividad.

Foto: Gentileza

Lloró de la emoción

Por su parte, la novia, Guadalupe Ortiz, contó que está súper feliz con la manera en que le propuso ser su novia. “El me dijo que unas personas me estaban esperando, llegamos y no había nadie, luego me entregó la canasta, yo no abrí y me dijo para que abra, ahí vi, y solo lloré de la emoción. No me esperaba”, manifestó.