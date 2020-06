Habilitan a los deportistas olímpicos a volver a los entrenamientos

Los deportistas que ya se encuentran clasificados a Tokio, junto con los que tienen la posibilidad de conseguir su boleto, podrán realizar sus actividades fuera de sus hogares.

Los atletas con plaza asegurada para los Juegos Olímpicos de Tokio o que deben disputar un torneo clasificatorio para estar en la gran cita del deporte quedarán habilitados para volver a los entrenamientos fuera del mantenimiento que desarrollaban en sus hogares, según le aseguraron a Infobae fuentes desde el Ministerio de Turismo y Deporte.

Desde la propia cartera fueron elevados los nombres de los atletas para que queden exceptuados por la Jefatura de Gabinete. En conjunto con el Ministerio de Salud, el equipo de Turismo y Deporte venía trabajando desde hace semanas en diferentes protocolos que se ajusten a las diferentes disciplinas para que puedan regresar al trabajo puertas afuera de sus casas.

La autorización llega después del pedido de varios deportistas de renombre, como la nadadora Delfina Pignatiello, dado que varias de sus adversarias ya llevan varios días de trabajo, y eso suponía una desventaja de cara a los Juegos.

«Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos… También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad”, reconoció en diálogo con el Canal TN.

Pignatiello afirmó que lleva “once semanas” sin entrenar y explicó que durante el año apenas se toma “vacaciones del agua” una semana: “Me toma por lo menos tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel; imaginate lo que sería once semanas. Si es que en algún momento llego a recuperar el estado”.

Otro que había alzado la voz fue Santiago Lange, campeón olímpico en Río 2016. Ya no sé cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos. Entiendo la pandemia, que no sabemos bien lo que es ni lo que hay que hacer, pero también hay que ser creativos. Siento que el tiempo pasa y tengo la enorme responsabilidad de representar a la Argentina en un Juego Olímpico», había planteado en contacto con A24.

Hasta el momento, Argentina cuenta con 143 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos y más de treinta que todavía pueden lograr su boleto en las respectivas clasificaciones que fueron suspendidas o reprogramadas debido a la propagación del virus COVID-19.

Fuente: Infobae