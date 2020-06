El médico Osvaldo Navarro aseguró haber sido víctima de la viralización de un audio con frases suyas, sacadas de contexto, de una charla privada que mantuvo con un paciente. En el audio de solo minuto y medio de duración que circuló por varios grupos de Whatts app, el galeno mencionaba supuestos contagios de la enfermedad, en la familia del único paciente internado en Misiones en un centro privado, además de médicos de ese nosocomio. Tajante el cardiólogo indicó que solo intentaba explicarle con ejemplos al “angustiado” paciente, como podría generarse la transmisión, pero que no tiene datos sobre pacientes con diagnóstico positivo, que no hayan sido informados correctamente por las autoridades.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

En diálogo con Misiones Online Navarro contó que el audio se origina en diálogo que él tuvo con un paciente suyo, una charla telefónica privada que fue extensa, en donde fue esa persona quien le dijo que los familiares y algún empleado del paciente adulto mayor internado, se habrían infectado. Y que simplemente ante la insistencia del mismo, asustado por su condición de operado por afecciones coronarias, el doctor le dio un ejemplo de cómo podría en personas cercanas, esparcirse el virus.

De esa conversación, afirma el doctor, esta persona toma una parte donde le explicaba con ejemplos como podría darse un contagio, y que esa parte fue editada y sacada de contexto maliciosamente por ese paciente, que luego la viralizó.

El especialista dijo sentirse muy angustiado por el accionar de esa persona, al tiempo que aclaró que él nunca afirmó que familiares de un paciente internado se hubieran contagiado, ni médicos y que no tiene información de casos que existan y estén siendo ocultados, como también se da a entender en dicho audio.

“Es un fake audio, un paciente que va al consultorio, operado del corazón, muy angustiado por su situación y por el coronavirus, después me llama por teléfono y yo en una extensa charla, le voy explicando cómo se puede dar un contagio, y él me dice en la conversación sobre un urólogo infectado, cosa que no es cierta. Yo le explico cómo se puede dar un contagio, es una charla en un contexto y el toma un pedacito y publica ese pedacito. Está sacado de contexto y eso se viraliza, pero de ninguna manera yo estoy dando nombres ni poniendo en tela de juicio nada” cerró Navarro.

GP