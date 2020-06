Para Gerardo Díaz Beltrán hay que elaborar un plan integral para salir del problema financiero que enfrentan las PYMES

Debido a la inactividad por efecto de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es preocupante debido a que deben enfrentar gastos en un escenario de inactividad absoluta y para el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, hay que buscar una solución en el marco de un plan integral que permita superar el mal momento financiero que atraviesan.

Gerardo Díaz Beltrán- Radio Municipal

Precisó que durante la cuarentena “el 70 por ciento de las empresas pequeñas no tuvieron la posibilidad de trabajar, tuvieron cero ingreso y esto desfinancio absolutamente, porque aunque esté cerrada igual sigue teniendo erogaciones”.

Consideró positivo que esté empezando a cambiar, “en Misiones en particular tenemos la suerte de tener ciertas actividades en funcionamiento, eso no quiere decir que el problema esté solucionado, indudablemente va a llevar tiempo reactivar la economía, recomponer el consumo, se genera cambio de hábitos también, entonces hay que reacomodar un montón de aspectos, pero lo concreto es que a nivel país el problema financiero de las Pymes es muy severo”, sostuvo en diálogo con Radio Municipal de Posadas.

El titular de CAME destacó la ayuda del Gobierno nacional a la que consideró importante aunque insuficiente, “hubo muchos inconvenientes para poder acceder a estos beneficios y en una etapa como la que estamos viviendo todo lo que se logra, todo lo que el Gobierno pueda disponer, por supuesto que parece insuficiente, entonces hay que tratar de trabajar en forma integral, tener un plan integral para las Pymes, no por el hecho de salvar solamente la empresa, las Pymes son más del 40 por ciento del PBI de Argentina y representan el 70 por ciento del empleo formal, por lo tanto hay que sostener el entramado productivo de las Pymes, sostener la actividad, generar y recomponer el consumo”.

Agregó el dirigente empresarial que “este aporte y este salvataje financiero que pedimos al Estado nacional nos molesta, no estamos acostumbrados a pedirle plata al Estado, pero el sistema financiero tampoco está con voluntad de prestarle a un sector que está pasando por un mal momento y que saldrá con muchas dificultades, así que no hay otra opción que coordinar un plan de acción integral con el Gobierno, que tiene que ver con los impuestos, con los sueldos, con aguinaldo, con capital de trabajo para empezar a recomponer y, entre todos, despacito empezar a crecer”.

Aguinaldo

Respecto al pago del aguinaldo reiteró la situación de la mayoría de las PYMES, “hay un porcentaje altísimo de empresas que no tienen la capacidad financiera para el aguinaldo, así que nuevamente volvemos otra vez a ver cómo se puede lograr un salvataje porque el pago del aguinaldo tiene primero la connotación de la importancia que tiene para el trabajador contar con eso, pero también se transforma en consumo y es justamente lo que está haciendo falta, empezar a reactivar el consumo. Ahora estamos en una etapa donde no está la disponibilidad financiera para poder hacerlo, la prioridad es pagar los sueldos por supuesto, ya es un problema, una empresa por más que esté cerrada tuvo que pagar en su momento, haya cobrado o no, alquileres, servicios, muchos de los impuestos están prorrateando, pero no quiere decir que no se tengan que pagar, hay compromisos anteriormente asumidos por los cuales también hay que pagar a los proveedores”.

También se refirió Díaz Beltrán al volumen de cheques devueltos al que describió como muy importantes y que también va a empezar esa demanda para poder cubrirlos, “hay un montón de descubiertos en los bancos a una tasa importante asumida hace un tiempo, todo el sistema financiero está muy contaminado, muy complejizado y hay que buscar la forma de ir saliendo y hay que hacerlo en conjunto”.

Sobre una moratoria en el pago de impuestos, dijo que la están solicitando pero aclaró que, depende del Congreso, “que se amplíen los meses de vencimiento de la moratoria, en la de la AFIP ingresaba todo hasta el 30 de noviembre, estamos pidiendo que se incorpore hasta mayo para que se pueda empezar a a normalizar y tengamos posibilidad de pagar las cuotas correspondientes”.

