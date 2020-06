Ley de alquileres: advierten que en Misiones podría ocasionar que el incremento anual sea mayor del 30%

Luis Sosa, integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina sostuvo que por un lado será positivo para los inquilinos pues les permitirán vivir más tiempo en las viviendas, no obstante, explicó que el impacto de la Ley en la indexación anual podría perjudicar a los inquilinos en vista de que esta llegaría en promedio al 42%.

Hoy el Senado discutirá la Ley de Alquileres para su posible aprobación. En ese sentido, muchos inquilinos están a la expectativa sobre las implicancias de esta normativa en los nuevos contratos de alquiler en Misiones.

Según Luis sosa, titular de la inmobiliaria e integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina de aprobarse la Ley habrán cambios importantes en algunos aspectos como la extensión de los contratos, los pagos de garantía y el porcentaje del incremento anual.

«Habrá un cambio importante para el inquilino, porque saltará de un contrato de dos años a uno de tres y eso es bueno para las familias, sin embargo con la indexación anual no lo beneficia tanto, porque para incrementar se tomará un promedio de: la inflación, la canasta básica y el salario. Si hacemos un promedio de la inflación que está en un 50% y del incremento del salario en un 35% tenemos un 85% y eso dividido en dos tenes un 42%. Eso significa que deberías actualizar el precio de la mensualidad con ese porcentaje, mientras que sin la ley se trabaja en un 15% semestral o 30% anual«, explicó.

Recordó que la FIRA hizo una observación sobre este punto, «porque si bien es justo porque el propietario necesita, pero va a ser complicado el pago de la actualización para el inquilino, pero bueno, la Ley ellos la escribieron tienen asesores (…) Nosotros solo nos regimos como corredores inmobiliarios y vemos ambas partes, queremos que el propietario y el inquilino sea algo equitativo», afirmó.

Señaló que respecto a la garantía, en Misiones ya se viene trabajando con recibos de sueldo, seguro de caución y recibos de propiedad. «Si cambiará para el inquilino porque no se firma pagaré y con el efecto de acompañar al inquilino, porque tiene gastos de contratos, mes de depósitos y para que no se encarezca el mes de depósito el propietario nos había autorizado a firmar un pagaré, pero en este caso la Ley exige pagaré no más, hay que pagar todo el efectivo«.

Con balcón o en casas

El especialista señaló que en el periodo de cuarentena muchas personas optaron por mudarse a departamentos con balcón o a casas. «Hubo mucha demanda de pedidos de cambio a alquileres de casas y departamentos con balcón. El balcón comenzó a tener mucha importancia en la demanda».

Negó que en su caso haya aumento de morosidad. «Hubo atrasos por el coronavirus y no por incumplimiento de pagos por no querer pagar, por eso cuando abrimos hacíamos delivery, íbamos a cobrar, para que no venga a la oficina y nos cambió todo el sistema de trabajo «.

Indicó que en Misiones los inquilinos sí han cumplido con sus pagos.

En el caso de los locales comerciales, afirmó que algunos ya venían mal y el parate económico los terminó de liquidar. «En algunos casos se habló con los inquilinos y hubo una bonificación del 50% para el pago, porque entendían que no se estaba trabajando».

