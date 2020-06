Crimen en Garupá: “Todos los días veo noticias como estas, pero nunca me imaginé ver el rostro de Romina. La ejecutaron sin motivos”, dijo la hermana de la sargento asesinada

Andrea Rodríguez, hermana de la sargento de la Policía de Misiones que fue asesinada hace días atrás, pidió justicia por la muerte de Romina y brindó detalles sobre la relación que tenía con ella.

Andrea Rodríguez – FM Show.

Romina Rodríguez, quien se desempeñaba como sargento de la Policía, fue asesinada de tres disparos en su casa de Garupá. El brutal episodio sucedió mientras la mujer cursaba su séptimo mes de embarazo y ante la presencia de otra hija menor de edad.

Andrea, hermana de la víctima, dialogó con FM Show y contó cómo fue que se enteró del terrible hecho: “Me llamaron de la Policía para preguntarme por ella y le dije que debía estar en su casa. Les dije que no sabía nada de ella, que hace dos semanas había venido pero por la cuarentena después no vino más. Me pidieron que no la llamara porque estaban yendo a la casa porque algo sucedió”, relató.

En ese momento comenzó la preocupación. Minutos más tarde se vuelven a comunicar con ella y le dan la noticia. “Me dijeron que Romina había fallecido, pero no me especificaron cómo porque esas cosas no se dicen por teléfono. Me puse muy mal, no entendía nada. Esperé en mi casa hasta que vinieron a informarme que había sido asesinada”, prosiguió.

Según explicó Andrea, “por la gravedad y la forma en que actuaron estas personas, no puedo entender nada y no tengo palabras para describir lo que siento”. Entre uno de los detalles que pudo dar fue que hasta primeras horas de la mañana del día del asesinato, “Romina estaba compartiendo cosas en Facebook y en ese momento ocurrió el ataque. Ella muere con el teléfono en la mano”.

‘Romi’ trabajaba en el área de Judiciales y tenía una excelente relación tanto con sus jefes como con sus compañeras. “Sé del cariño que le tenían porque era una persona muy querible y se llevaba bien con todos, jamás peleó con nadie. Trabajaba en una oficina y estaba de licencia por su embarazo”, señaló.

La hermana de la víctima llamó a “tener prudencia al informar”, refiriéndose a las distintas versiones que circulan sobre el caso, “ya que hay una familia detrás”. Manifestó que Romina jamás le dijo que sentía miedo o le solicitó ayuda por alguna razón, por lo que se siguen generando incógnitas en torno a lo sucedido.

“Quisiera tener las respuestas y saber qué pasó. Lo único que sé es que a mi hermana la ejecutaron. Nada de lo que suceda me va a devolver a mi hermana, ni siquiera pude conocer a la sobrinita que estaba gestando. Romina estaba contenta, haciéndose los controles de su nena. Destruyeron a una familia, mi papá tiene problemas de salud y no pudo despedirla, se quedó en casa llorando. Mi hermana se merecía una despedida como corresponde y no la tuvo”, afirmó.

“A estas noticias las veo todos los días, de Buenos Aires y otros lados, pero nunca en mi vida me imaginé que iba a ver el rostro de mi hermana en una noticia porque la asesinaron sin derechos ni motivos”, cerró.

A.B.V.