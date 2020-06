Coronavirus: Salud Pública refuerza el protocolo de seguridad y 70 agentes fueron aislados de manera preventiva

Ante la presencia de 19 casos que dieron positivo para un tipo de gen que podría estar relacionado con el Covid-19, en el Parque de Salud refuerzan los protocolos de seguridad, según lo afirmó Ángel D’Annunzio, director del Centro de Oncología del Hospital Escuela “Ramón Madariaga”.

El profesional aclaró que los 19 agentes de salud forman parte de un grupo de 70 que fueron aislados de manera preventiva porque mantuvieron “contacto estrecho” con uno de los casos confirmados de Covid-19.

“La institución se encuentra realizando los controles correspondientes y los test de hisopado nasofaríngeo y hasta el momento son 70 los agentes de salud que permanecen en aislamiento preventivo” afirmó el especialista durante una entrevista con “El Periodista”.

Aclaró que “el Ministerio de Salud informó que estas pruebas realizadas dieron tuvieron resultado negativo y el aislamiento es por una cuestión de seguridad tanto para los agentes de la salud, como para las personas que están internadas dentro del Parque de la Salud”.

“Podemos confirmar que existen 19 personas del hospital que dieron positivo para la ampliación de un gen conocido como GEN E, que codifica una proteína que es de la familia del coronavirus, pero para confirmar el test definitivo existen otras proteínas que también tienen que ser positivas y en este caso no lo son», precisó D’Annunzio.

“Estamos en un espacio gris donde no se puede confirmar si son positivos o no, no se puede descartar que sea Covid-19. El Instituto Malbrán también tiene test que son parecidos a lo que nos está pasando a nosotros ahora. No existe bibliografía mundial que aclare esta situación, hay un desconcierto para aquellos pacientes que den este tipo de resultado», añadió y subrayó que “a modo de cuidado uno toma todas las precauciones hasta tanto se aclare la situación”.

Mientras tanto y a medida que van cumpliendo el período de aislamiento exigido y las pruebas arrojen resultado negativo para Covid-19, los agentes van a retomar paulatinamente sus tareas, se informó.

ZF