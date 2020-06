Intendente de Bernardo de Irigoyen asegura que los controles de frontera se están cumpliendo de manera estricta  

El intendente de la localidad Guillermo Fernández destacó el trabajo en conjuntos que están realizando la Gendarmería Nacional, Policía de Misiones, Salud Pública para evitar el cruce ilegal en la frontera. Señaló que el 80% de los ciudadanos entendió y respeta las ordenanzas que evitan el contagio del covid-19, sin embargo reconoció que muchos comercios de la zona se han visto afectados al no poder vender ni comprar al país vecino.

Guillermo Fernández. Radio República

El intendente de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández, destacó el trabajo que se viene realizando para evitar los cruces ilegales y descartó que se hayan abierto las fronteras. «Seguimos trabajando siempre constantes en la prevención y en el trabajo de la Aduana de carga donde tenemos movimiento constante de camiones y con las instituciones a cargo como Gendarmería Nacional, Policía de Misiones, Salud Pública, Migraciones, Aduana, Senasa y el Municipio también con todo el tema de fumigación».

Explicó que, a pesar de que gran parte de la población entendió la importancia de la prevención, muchas personas trabajan al otro lado de la frontera y para paliar el efecto de esos días en cuarentena, recibieron ayuda de Nación y desde el municipio trataron de generar ayuda a través de comedores y otros tipos de asistencia.

«El 80% de la comunidad entendió y están tomando responsabilidad que es lo más importante, porque por más que ponga a mucha gente a controlar, si las personas no colaboran allí es lo difícil», afirmó.

Informó que continúan con las restricciones en las fronteras a pesar de que el comercio es fundamental en la zona. «sabemos que hay muchos comerciantes que están parados y que vendían muchos productos a Brasil, pero por otro lado tenemos aquellos que vendían localmente y el dinero queda adentro».

Señaló que la situación de ambas ciudades brasileñas es favorable , pero que el mayor temor es por las otras grandes ciudades que están cercanas a ellos, donde sí hay gran número de casos.

«En Dionisio Cerqueira y Barracao se está trabajando con protocolos sanitarios. En Dionisio no hubo ni un caso en Barracao hubieron 4, pero ahora ya está controlado. El problema son las ciudades grandes que están alrededor y que tienen un gran número de infectados (…) Que pase por lo menos los meses más críticos de junio y julio y seguramente si nos cuidamos entre todos vamos a tener un panorama positivo a partir de la primavera».

Explicó que diariamente cruzan 150 camiones entre los que hacen transbordo y mercadería y solo de mercadería se calculan 80 camiones, pero bajo estrictos controles de seguridad.

Reuniones familiares

indicó que sí han habilitado,pero que solicitan a la población que cuiden a la familia, en especial a la población de riesgo. «Nunca en nuestra historia vimos una Aduana cerrada y que después de las 18 no haya nadie en la calle, pero la salud es importante. También en tesorería de la Municipalidad estábamos preocupados porque no sabíamos cómo pagaremos el aguinaldo, pero entendemos que esto no es culpa de nadie, sino de un virus».

