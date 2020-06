Coronavirus: los clubes que integran la Liga Posadeña deben tener sus instalaciones aprobadas por el municipio para volver a entrenar 

El fútbol ya recibió el visto bueno por parte de las autoridades sanitarias y también por parte de la Municipalidad de Posadas. Ahora la vuelta a los entrenamientos dependerá exclusivamente de cuando habiliten las instalaciones. “Los equipos que tienen cancha tienen un campo de juego amplio, se podría solicitar ampliar la cantidad de jugadores por turno, pero todavía hay que hablar”, comentó Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

El apertura del torneo capitalino tenía que haber comenzado el 4 de abril, pero la pandemia del Coronavirus obligó a los dirigentes que componen la Liga Posadeña a suspender el inicio de la competencia. Hoy el Consejo Directivo trabajan en la vuelta a los entrenamientos.

Nelson Castelli, presidente de la Liga Posadeña dialogó con Misiones Online y remarcó que la aprobación por parte del municipio ya está, ahora la vuelta a las prácticas dependerá de los clubes “si ellos logran la aprobación ya pueden entrenar, siempre y cuando respetando el protocolo que ellos conocen”, contó el dirigente.

“Esta semana vamos a hablar con todos los delegados, para ver en qué etapa de la habilitación están. Es complicado el tema, hay gastos que deberán hacer lo clubes”, remarcó el presidente de la entidad.

Jujuy fue la primera provincia en volver a los entrenamientos

Al respecto de una concreta vuelta a los entrenamientos, Castelli fue puntual y explicó que “depende de los clubes, ellos deben conseguir la habilitación de sus instalaciones. Después tenemos otro tema, están aquellos clubes que no tienen cancha, será todo un tema, tienen derecho a entrenar, pero no tienen lugar específico donde”, dijo y reconoció que excepto La Cantera, los demás equipos del ascenso posadeño no tienen instalaciones.

Por otro lado, según comentó Castelli, los dirigentes que componen la liga se reúnen los martes y jueves, y están trabajando en diversas cuestiones, entre ellas “estamos ordenando todo el sistema COMET, es un buen laburo que estamos haciendo”, remarcó.

