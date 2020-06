BlackoutTuesday: el apagón en las redes por el asesinato de George Floyd

Millones de usuarios publicaron este martes imágenes en negro en Instagram y en Twitter, tras una campaña iniciada por músicos y productoras, que aplazaron la difusión de nuevos lanzamientos en señal de protesta.

Pantallas completamente en negro o con algún mensaje apenas perceptible inundan las redes sociales este martes, con el hashtag #BlackoutTuesday (Martes de apagón). La iniciativa partió el lunes de distintos actores de la industria musical, que se propusieron realizar un apagón masivo para dedicar un día a la reflexión y la búsqueda de un cambio en respuesta a la muerte de George Floyd y los asesinatos de otras personas negras.

Mick Jagger, por ejemplo, publicó en Twitter un mensaje con letras blancas sobre un fondo negro. “Es devastador ver a Estados Unidos destrozándose a sí mismo por cuestiones de raza. Mañana (por el martes) apoyaré con mis colegas artistas el Blackout Tuesday para combatir la discriminación racial y la injusticia social”, escribió el cantante de The Rolling Stones.

No fue el único. El aclamado compositor y productor Quincy Jones también se sumó a la iniciativa. “Es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho esto, está levantando su fea cabeza ahora mismo y por Dios es hora de enfrentarlo de una vez por todas», escribió en su cuenta de Twitter, con el hashtag #THESHOWMUSTBEPAUSED (El show debe detenerse).

Mientras las protestas violentas estallaban alrededor del mundo, muchos otros artistas y sellos discográficos se unieron a la campaña. Las compañías Live Nation y TikTok, así como la Academia de la Grabación, también publicaron en redes sociales que planean apoyar y respaldar a la comunidad negra.

“El martes 2 de junio, Columbia Records conmemorará el ‘Black Out Tuesday’”, dijo el sello de Sony que representa a Beyoncé, Bob Dylan, Adele y John Legend en un comunicado. “Este no es un día libre. En vez, este es un día para reflexionar y encontrar maneras para avanzar en solidaridad”.

“Seguimos apoyando a la comunidad negra, nuestro personal, artistas y colegas en la industria de la música”, continuó la compañía. “Quizás con la música apagada, podamos realmente escuchar”.

Entre los que se han unido al “Black Out Tuesday” están los sellos RCA Records y Epic Records de Sony; las divisiones Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records y Island Records de Universal Music Group; y los sellos Atlantic y Warner Records, de Warner Music Group.

También Abbey Road Studios, el estudio de grabación más famoso del mundo. “El martes 2 de junio, Abbey Road Studios apoya de todo corazón #TheShowMustBePaused. No llevaremos a cabo ninguna actividad en observancia del Black Out Tuesday. Es hora de hacer una pausa, reflexionar, aprender y actuar para un cambio a largo plazo. Ya es suficiente. #BlackLivesMatter”.

Interscope Geffen A&M, un sello de UMG que alberga a estrellas como Lady Gaga y Kendrick Lamar, dijo que además de unirse a “Black Out Tuesday” no lanzará nueva música esta semana. Fue el primero en tomar esa medida.

“IGA hará donativos a organizaciones que ayudan a pagar fianzas de manifestantes que ejercen su derecho a congregarse pacíficamente, asisten a abogados que trabajan por un cambio sistémico y proveen asistencia a organizaciones enfocadas en crear empoderamiento económico en la comunidad negra”, dice el comunicado. IGA postergó lanzamientos de MGK, 6lack, Dylan, Jessie Ware, Smokepurp, Lil Mosey, Billy Raffoul, Max Leone y otros artistas en coordinación con asociados como Alamo, LVRN, The Darkroom y Bad Boy.

Músicos que incluyen a Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Lil Nas X, Demi Lovato, Post Malone y Harry Styles se han pronunciado tras la muerte de Floyd y las protestas internacionales, algunas de las cuales han desembocado en disturbios. Algunos músicos fueron vistos junto a los manifestantes incluyendo a Ariana Grande, J. Cole, Jamie Foxx, Chance the Rapper, Kehlani, Miguel, Tinashe, Lil Yachty y Halsey, quien dijo que le dispararon balas de goma en Los Angeles.

