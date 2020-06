2 de junio: los profesionales en Ciencias Económicas celebran su día y conmemoran el Año Belgraniano

RELACIONADAS Académicos e investigadores de Misiones firmaron el pedido para debatir una ley de Impuesto a Grandes Fortunas en la Argentina

El contexto y la realidad actual obligan a repensar el ejercicio de la profesión, siendo las preocupaciones principales de la actividad la definición de un nuevo espacio profesional y las responsabilidades civiles, éticas y penales.

El 2 de junio se institucionalizó, por consenso de los 24 Consejos Profesionales nucleados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), como el Día del graduado en Ciencias Económicas (Contadores, Licenciados En Administración, Economía y Actuarios) de la República Argentina en homenaje al nombramiento, como secretario del Consulado de Comercio, General Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hecho ocurrido en 1.794. Además, en este año se festejan 250 años de su nacimiento y 200 años de su fallecimiento, motivo por el cual el gobierno nacional decretó que se conmemora el Año Belgraniano. Prócer de una cualidad ética y moral intachables y protagonista de hechos audaces de la historia Argentina, entre ellos el Éxodo Jujeño.

Las circunstancias actuales obligan al Consejo Profesional en Ciencias Económicas a suspender momentáneamente las actividades, que año tras año venía desarrollando, en reconocimiento a los matriculados que cumplen 25, 40 y 50 años de ejercicio profesional. Oportunamente comunicarán el accionar de la institución al respecto, para conmemorar fecha tan importante para sus matriculados.

El contexto de la realidad actual “nos obliga a repensar cómo continuaremos el desarrollo de la profesión. En buena hora, porque las crisis te sacan de la zona de confort y te obligan a agudizar el ingenio, o sea cómo reinventarte en tu actividad. Nada es sencillo, pero muy probablemente de rápidos resultados”, definió el presidente de CPCE Misiones, Miguel Ángel Andújar.

Además agregó que “una vez un funcionario de la AFIP dijo: que “los profesionales de Ciencias Económicas no están para llenar aplicativos, sino para cosas mayores, y nos enojamos. Hoy fueron por más, y nos dicen que somos un gasto e intelectuales de evasores. ¿Pregunta? Cuánta responsabilidad es nuestra por el menosprecio hacia a nuestra profesión? Muchísima, porque nunca supimos defender corporativamente nuestra actividad. Somos, como otras profesiones, egoístas, creyendo que nos vamos a salvar de a uno. Error. Otro sector de la sociedad, ya vio nuestras debilidades”, remarcó.

Andújar instó a los profesionales de las Ciencias Económicas a devolver a la sociedad una porción de tiempo por la inversión que realizó el Estado a través de su formación en la Universidad Pública. “Brindarnos, sin actitudes mezquinas, en favor de los que no tuvieron nuestra oportunidad. De esa manera, iremos logrando una mejor sociedad para todos y entre todos”.

Las responsabilidades profesionales, para el ámbito de las Ciencias Económicas, irán in-crescendo, “en modo real, obligaciones ante UIF, AFIP, DGR, nuevas disposiciones sobre la corrupción en las contrataciones públicas y conducta de los oferentes, etc.; Hoy lo tomamos con liviandad, pero lo más probable que el hilo se “corte por lo más fino “, y ahí apareceremos nosotros. Por eso el CPCE Misiones, comprometido con la capacitación de su matrícula, desarrollará una agenda de capacitación sobre la responsabilidad profesional para que los nuevos tiempos no nos sorprendan”, aseguró el presidente.

“La memoria colectiva ubicó, a nuestra profesión, al lado de AL CAPONE, que fue preso por evasión y no por los asesinatos cometidos. Nunca más la sociedad del planeta nos volvió a medir como profesionales probos. Así fuimos caratulados como cómplices, o partícipes necesarios de todas las actividades económicas irregulares. Salvo, las modistas o los sastres, que ante un nuevo pedido de ropa, te vuelven a medir”, definió el contador y autoridad de CPCE Misiones y agregó “¿Nunca nadie se pregunto “Quien quiere pagar impuestos”? Y ahí estamos nosotros! ¡El vínculo con la administración fiscal y el que pone la tarasca! ¿Vos funcionario recaudador conoces esta situación? ¡No respondas, pero no me juzgues!”.

Y, por último, Miguel Ángel Andújar expresó “fuera de contexto, para los más desprevenidos, queremos aclarar, que la dirigencia del CPCE Misiones y sus asesores de la profesión, ejercemos el cargo AD HONOREM, porque nos apasiona la profesión y la dirigencia voluntaria. Así entendemos la profesión y, en consecuencia, anhelamos ofrecer al conjunto de la sociedad, una matrícula honorable, capacitada, ética y responsable. Feliz día a todos los profesionales de Ciencias Económicas”.

50 AÑOS DE GRADUADOS: “Doctores honoris causa” en crisis y cambios de todo tipo

La experiencia, los años vividos y los 50 años de graduado en Ciencias Económicas le dan experiencia y conocimiento a Saturnino Daniel García para afirmar que los profesionales en Ciencias Económicas están preparados para afrontar un panorama como el actual, donde la pandemia por COVID-19 pusieron a prueba a todos los sectores.

“En general, los argentinos estamos preparados para vivir situaciones como la actual y en particular, los contadores ya somos como “doctores honoris causa” en crisis y cambios de todo tipo”, sostiene Daniel.

A pesar de que desde lo sanitario no vivió una experiencia similar otros contextos de crisis económicas quedaron grabados en su memoria y hoy, con esa vivencia en su haber le permiten opinar de manera optimista que “las crisis son como pasos previos para cambios hacia una situación mejor”.

Saturnino Daniel García nació en San Javier, Misiones, el 22 de marzo de 1948. Estudió en la Escuela Nacional de Comercio Nº 1, Libertador General San Martín, de Posadas. Se recibió de Perito Mercantil en 1964. Culminó sus estudios de Contador Público Nacional -Universidad Nacional del Nordeste– el 18 de mayo de 1970, habiendo recibido medalla de oro y premio “Editorial La Ley”, por haber egresado con el mejor promedio de la promoción 1970. En ese mismo año obtuvo la Matrícula Nº 101 del C.P.C.E. de Misiones.

En 1973 hizo el curso de postgrado en la Escuela de Administración del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina (I.D.E.A.), Buenos Aires. Fue integrante del Estudio Contable “García, Marcón & Asociados”. Fue secretario técnico del CPCE. También se desempeñó profesionalmente en el HCD de Posadas, en la Entidad Binacional Yacyretá y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM y la U.N.N.E.

En la actualidad continúa ejerciendo su profesión y sostiene que la formación universitaria es más completa. “No obstante, si bien no me dedico más al área tributaria, puedo observar y sobre todo en esta cuarentena, que se depende excesivamente de los “aplicativos” de la web. Me hace recordar a esas películas donde una computadora se vuelve autónoma e intenta ejercer dominio, salvando las distancias”.

25 AÑOS DE GRADUADOS: Anhelan ejercer con “normas claras y previsibles”

Oriundo de la localidad de Eldorado y egresado de Facultad de Ciencias Económicas (UNAM) con el título de Contador Público Nacional, René Andrés Chamorro cumple junto a otros 26 colegas, 25 años de graduado en Ciencias Económicas.

Ejerce su profesión de manera independiente y si bien a lo largo de estos años de su carrera ha vivido varias situaciones de inestabilidad, por cuestiones políticas del país –ya que se dictan nuevas normas que inciden en las normas del ejercicio profesional – e incluso otras complicaciones como la Gripe A o el Dengue, pero “nada de eso se compara con lo que estamos viviendo hoy por el peligro de contagio del COVID-19”.

Ante este panorama y la cuarentena decretada en la Argentina, para Chamorro los profesionales en Ciencias Económicas están preparados para afrontar el panorama actual, sosteniendo que “apenas salió el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, gracias a la tecnología buscamos la forma de conectarnos en forma remota a nuestros estudios y a través de nuestros hogares poder seguir asistiendo a nuestros clientes realizando nuestro trabajo habitual y además trabajando hasta en semana santa y los domingos, además de estar leyendo, interpretando la cataratas de nuevas medidas que emitió el gobierno y que todas esas normativas está relacionado con el ejercicio de nuestra profesión y a la vez nosotros confinados sin poder movernos de nuestros hogares, ni considerados esenciales y trabajando como cada uno pudo, debiendo cumplir, para que las empresas sigan funcionando, puedan seguir pagando los sueldos, que puedan gestionar la ayuda disponible para aguantar esta difícil situación”.

Orgulloso de haber alcanzado 25 años de graduado, el Contador, quien fue presidente del CPCE y ocupó varios cargos en el Consejo Directivo, aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia: padres Santiago y María Carmen, esposa Claudia e hijos Agustina y Santiago por el aguante y el acompañamiento.

Entre sus anhelos profesionales se encuentra el deseo de “poder ejercer la profesión contando con normas claras, que sean previsibles, que no cambien a cada momento, tenerlas con anticipación para que se puedan leer e interpretar, contar con los sistemas en tiempo para evitar nervios y angustias innecesarias por no poder cumplir en término con la obligación”.

40 AÑOS DE GRADUADOS: Preparados y listos para adaptarse a las circunstancias

Con 40 años de graduada en su haber, Delia Mirta Cuba Villalba. de Oberá, se detiene un momento a mirar el tiempo que transcurrió desde que egresó de la Universidad Nacional de Rosario en julio de 1980 y siente que ni se dio cuenta “que ya pasaron cuatro décadas” en el ejercicio de las Ciencias Económicas.

En el marco de la pandemia por COVID-19, Delia cuenta que nunca atravesó una situación similar a la actual y en este contexto sostiene que “los profesionales en Ciencias Económicas estamos adaptándonos y pienso que estamos preparados para afrontar el panorama actual”.

A lo largo de su trayectoria profesional se desempeñó laboralmente como independiente y desde el año 2.000 conjuntamente con su colega Gladys Pietruczuk, unieron sus los estudios contables para ofrecer sus servicios. También participó de diversas actividades impulsadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y también formó parte del Tribunal de Ética y Secretaría Técnica.

Si bien se busca imaginar un escenario ideal para desempeñarse cada profesión, Cuba Villalba sostiene que “no existe un panorama ideal para esta profesión en particular. Que haya reglas claras, estables y que el pagar los impuestos esté asumido por la sociedad como un costo de la convivencia de la sociedad, sería muy importante”.

Reconocimiento a los profesionales

25 Años

-Hein Jorge Ruben M.P. 991

-Ortiz Carlos Alberto M.P. 993

-Yatchesen Roberto Oscar M.P. 997

-Perez Raul Horacio M.P. 1002

-Avellaneda Elsa Esther M.P. 1005

-Chamorro Rene Andres M.P. 1007

-Bacigalupi Rosana M.P. 1011

-Sclepek Mariana Edith M.P. 1016

-Nakatsuka Jaime Rafael M.P. 1021

-Serafin Guillermo Walter M.P. 1023

-Gross Karina Beatriz M.P. 1024

-Dacher Marcelo Horacio M.P. 1025

-Gabrouski Claudia Mabel M.P. 1026

-Gomez Ricardo Javier M.P. 1029

-Saravia Ricardo Alberto M.P. 1030

-Avellaneda Elida Rita M.P. 1038

-Fleck Rosana Elizabeth M.P. 1045

-Franco Oscar Orlando M.P. 1050

-Noguera German Luis M.P. 1077

-Britez Maria Esther M.P. 1084

-Vergara Jose Anibal M.P. 1164

-Luchuk Daniel Alberto M.P. 1176

-Romero Jorge Daniel M.P. 1257

-Alvarez Betina Mabel M.P. 1512

-Perez Marcia Alejandra M.P. 1739

-Tereszczuk Myriam Isabel M.P. 2483

40 Años

-Cuba Villalba Delia Mirta M.P. 378

-Crespin Alberto Arturo M.P. 391

-Fleita Juan Ignacio M.P. 400

-Kleiner Gabriel M.P. 418

-Magua Blanca Yasmine M.P. 433

-Paredes Andres Mario M.P. 442

-Ojea De Tejedor Maria Raquel M.P. 459

-Nuñez Carlos Miguel M.P. 476

-Garcia Vilariño Antonio M.P. 538

-Pezuk Ernesto Juan M.P. 626

-Barrios Arturo M.P. 656

-Rodino Liliana Dora M.P. 985

-De Vigili Rodolfo Gustavo M.P. 1471

50 Años

-Garcia Saturnino Daniel M.P. 101

-Eriksen Hugo M.P. 105

-Paprocki Eduardo Bruno M.P. 112

-Arriola Ricardo Ramon M.P. 119

-Elias Graciela Beatriz M.P. 123

-Papurello Miguel Angel M.P. 576

-Borisonik Leonor Beatriz M.P. 1783