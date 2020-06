El pádel regresó con todo: turnos completos en todos los complejos habilitados de Posadas

Lentamente, la provincia va habilitando los deportes a lo largo y ancho del territorio. Pádel, Tenis y actividades acuáticas fueron las principales actividades deportivas que se han tenido acción durante el fin de semana, todas cumpliendo con el estricto protocolo sanitario que previamente fue aprobado.

Horacio Ayunes. Canal 12

La Asociación Misionera de Pádel presentó su protocolo sanitario correspondiente y tanto el Ministerio de Salud y de Deportes aprobaron, luego la Municipalidad de Posadas inspeccionó los lugares y fue habilitando para que vuelva la actividad.

Horacio Ayunes, vicepresidente de la AMIPad contó que “la reanudación será de forma paulatina, el pádel no es un deporte de contacto físico, eso nos facilita a nosotros cumplir con el protocolo y así evitar la transmisión del virus”, dijo en comunicación con Canal 12

El dirigente del Pádel manifestó que el protocolo dice que en la cancha no deberán ingresar más de 4 jugadores, tampoco puede haber personas en la zona, no se puede cambiar de campo y cada 15 minutos los jugadores deben higienizar las manos con alcohol en gel, como así también tiene que tener un guante de látex en la mano no hábil.

Entre turno y turno, habrá entre 10 y 15 minutos para higienizar los lugares comunes con alcohol en gel, es decir, 5 minutos antes de finalizar el turno, los jugadores deberán retirarse, luego los que ingresan deben esperar 5 minutos también.

“hay mucha emoción, el deportes y el pádel genera fanatismo, pasión, había mucha ansiedad de volver”, explicó Ayunes, y remarcó que todos los turnos están completos. Además, sostuvo que en un futuro planifican modificar el horario y extender hasta la medianoche.

Cabe destacar que la edad que rige la excepción es desde los 16 hasta los 60 años, en el horario de 8 a 20 horas.

“Más allá de lo económico, por supuesto que es muy importante para los complejos que vuelvan a la actividad comercial, pero el deporte nos ayuda en todos los sentidos, vamos a cumplimentar todo, vamos supervisar que se cumplimente y no regresar a cero”, finalizó Horacio Ayunes, vicepresidente de la Asociación Misionera de Pádel

