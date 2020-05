Coronavirus: Misiones recibió el último viernes de Nación otra partida con respiradores, como parte de los 1.390 que ya se distribuyeron en el país

Misiones recibió el ultimo viernes 250 nuevos respiradores, los que forman parte del total de 1.390 que el Ministerio de Salud de la Nación entregó a las distintas jurisdicciones desde el inicio de la pandemia de coronavirus, según lo afirmó José Guccione, subsecretario de Articulación Federal del ministerio de la cartera sanitaria nacional.

José Guccione-FM Libertad

“Es una tarea prácticamente semanal que se hace, que claramente la define el ministro de Salud Ginés González García, con el equipo de epidemiólogos; y se destina a cada una de las provincias, según los indicadores y al momento ya hay un nuevo listado que será distribuido la semana próxima”, precisó el exfuncionario misionero en diálogo con FM Libertad.

Guccione reiteró que la logística incluye el traslado hacia tres puntos estratégicos de la geografía nacional, a través de los aviones Hércules y desde esos lugares, cada provincia se encarga de retirar el envío que además de respiradores incluye equipos de protección personal, barbijos, máscara de protección, delantales, entre otros elementos indispensables.

Sobre lo que se recibió el último viernes, el extitular del Eprac señaló que “en respuesta a un pedido del ministro Oscar Alarcón se entregó además un respirador portátil para ser incorporado a una ambulancia de alto riesgo para traslado de pacientes de neonatología desde hospitales de referencia a los hospitales de Posadas, Oberá o Eldorado” y que esto forma parte de 3,35% que le toca a Misiones en cuanto a distribución de estos insumos, según un ranking de cobertura que atiende a cuestiones tales como el total de población, el porcentaje de ella que tiene trabajo y el porcentaje que requiere cobertura pública de salud.

“Aunque en la actualidad, epidemiológicamente algunas provincias no tienen casos o tienen pocos casos, por ejemplo Misiones, se les sigue dando respiradores porque adaptó y fortaleció determinados hospitales, así que eso se fue formalizando. Así, en el país, de ocho mil y pico de camas que había, hubo un crecimiento de prácticamente el 40 por ciento, entre el sistema público y el sistema privado”, especificó Guccione.

Agregó que “como dijo el ministro González García ‘acá hay un solo sector público o privado’; es decir, hay un solo sector que tiene que ver con la salud de la población. En esto se buscó financiamiento a través de la secretaría de Equidad a la que yo pertenezco, para que quede, para que vaya a un sector privado; se le pague por la utilización de una cama, de una terapia, de un respirador, montos considerables que en muchos de los casos superan los montos que pagan las obras sociales provinciales. O sea, no es que se los dejó solos al sector privado, sino que también se financió”, afirmó.

Refiriéndose al caso puntual del sector privado, Guccione señaló que “en esta polémica que se está generando en esta última semana, el sector privado dejó de atender un montón de pacientes; pero tienen que abrir y atender a los distintos pacientes, con todas las precauciones del caso, porque hay pacientes oncológicos o crónicos como hipertensos o diabéticos, etc, que tienen que seguir atendiéndose”.

Sobre movilizaciones y pedidos de “libertad”

“La población por un lado está muy presionada con el quedarse en la casa, pero ayer vimos esta movilización que se hizo en algunos lugares, en algunos casos para apoyar a los trabajadores de la Salud, pero en una gran mayoría de lugares, con el hecho de salir a la calle en la búsqueda de la libertad, sin pensar en lo que pasa del otro lado. Tenemos más de 500 muertos y cada muerto tiene familia; eso es lo que no termino de entender sobre esas manifestaciones abiertas, qué nos sucede que tenemos esas antinomias entre vivos y muertos. No estamos viendo que hay circulación comunitaria y estamos rodeados de asintomáticos y son muchos. Con esta libertad que se busca, si no se respeta las normas de prevención y los protocolos, cualquiera que ande dando vueltas sin síntomas, contagia y quien va a visitar a sus padres o abuelos, genera una situación grave”, dijo.

Alarmado por la falta de responsabilidad social, Guccione consideró que “son unos suicidas potenciales y por otro lado, son unos asesinos potenciales, porque están con el virus y andan por ahí. Tenemos que volver a cuidarnos. Por suerte, en Argentina tenemos -entre comillas- pocos infectados en relación con la población, cuando uno hace un comparativo a nivel Latinoamérica, pero no por eso estamos libres de tener la enfermedad y en algunos casos, nos pega el bicho y nos mata; en el caso de quienes tienen que entender”, sostuvo y pidió a todos mayor compromiso con las medidas de protección y el distanciamiento social.

ZF