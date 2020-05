La agenda post pandemia del Gobierno nacional: revitalizar la economía y reformas estructurales

A 72 días de iniciado el aislamiento social y obligatorio por coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández ya despliega una agenda post pandemia, con acento en la revitalización de la economía, visitas al Gran Buenos Aires y al interior del país para inaugurar obras y, al mismo tiempo, con la mirada puesta en encarar reformas estructurales, como una tributaria –de corte redistributivo– y la de la justicia.

«Ya estamos trabajando en la post pandemia para ver cómo ponemos en marcha la economía. Tengo la esperanza de que cuando todo esto pase, la economía se recupere rápidamente», subrayó Fernández el jueves en una recorrida que hizo por la provincia de Formosa.

Alberto Fernández en Formosa Sin embargo, el jefe de Estado advirtió tajante: «Cuando me hablan de cómo salir de la pandemia, primero pienso con qué velocidad logro hacer un país más justo». El hito visible de una mirada de gestión post pandemia que prima en la agenda presidencial quedó claro en sus recientes visitas al Gran Buenos Aires y a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Formosa y Misiones, para recorrer hospitales ambientados para atender casos de coronavirus y también para inaugurar obras públicas y firmar convenios con los gobernadores. Ayer, fue el turno de Quilmes, donde se dio el puntapié inicial a una obra que dotará de agua potable de mayor calidad a 2,5 millones de habitantes de la mayoría de los partidos del sur del Gran Aires. Reactivación de la producción El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también hizo una incursión inusual esta semana con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes recorrieron la fábrica de calzado Viamo, una pyme de 260 empleados que fue beneficiada por el programa estatal de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en su primer etapa asistió a 2,3 millones de asalariados. La agenda productiva del jefe de de Estado se observó también en sus visitas a dos de las principales multinacionales automotrices: Volkswagen en General Pacheco, y Toyota, en Zárate, empresas que volvieron a producir, con protocolos especiales, después de estar dos meses paradas por las restricciones del aislamiento obligatorio. En paralelo, el lunes, por la celebración de la fecha patria del 25 de Mayo, Fernández volvió a desarrollar sus tareas en la Casa de Gobierno, a donde no iba desde el 19 de marzo, cuando declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el avance de la pandemia y se instaló en Olivos.

Primera visita del presidente Alberto Fernández a Misiones

Desde Posadas, el primer mandatario nacional aclaró que, en plena pandemia, su gobierno y el provincial trabajan codo a codo. Además, se comprometió a ayudar a custodiar la frontera con Brasil debido a la cantidad de casos que tiene el vecino país. Elogió la política de innovación educativa de Misiones, pidió que el Centro de Inimputables se convierta en un modelo para todo el país. Sobre el fin de la cuarentena, dijo que se prepara para discutir un nuevo diseño de país en el que incluyó un rediseño de la coparticipación que reciben las provincias.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó su primera visita oficial a Misiones desde que asumió el cargo el 10 de diciembre del año pasado y aprovechó para destacar el trabajo en conjunto que viene realizando su administración junto al gobierno provincial en la lucha contra el coronavirus. Fernández arribó a la provincia minutos después de las 18, proveniente de Formosa, provincia donde estuvo desde el mediodía en visita oficial, acompañado por la Primera Dama, Fabiola Yañes y los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katópodis; de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Tras ser recibido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad en el aeropuerto General San Martín, de Posadas, la comitiva se dirigió hasta el Centro del Conocimiento, donde un grupo de productores de la provincia los esperó con parte de la producción de sus chacras y tuvieron un breve contacto. Luego se trasladaron hasta la sede del Centro de Inimputables, lugar recientemente inaugurado por la provincia, donde se albergarán hasta 100 detenidos en esa condición. Posteriormente el mandatario pidió a los demás estados provinciales que tomen como modelo el lugar.

El presidente Fernández y el gobernador Herrera Ahuad con productores de alimentos.

Minutos más tarde la comitiva se dirigió a la Residencia del gobernador de Misiones en donde se desarrolló una conferencia de prensa. En la mesa principal se sentaron, además de Fernández y Herrera Ahuad, el conductor del Frente Renovador de la Concordia y presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Rovira y los ministros Katópodis, Bielsa y De Pedro.

También estuve en Misiones junto a @herrerayflia y @rovira_carlos, con quienes coincidimos en que debemos sentarnos a discutir la coparticipación cuando pase la pandemia, porque este modelo no está funcionando. Debemos repensar la Argentina con un criterio federal y equitativo. pic.twitter.com/MhaQNNDIic — Alberto Fernández (@alferdez) May 29, 2020

Pandemia

El presidente Fernández elogió al gobernador Oscar Herrera Ahuad por su manera de encarar los problemas que surgieron a raíz de la cuarentena, entre ellos el de la frontera con Brasil, país más afectado por el virus Covid-19, que comparte límites con la provincia. “Desde el primer día es preocupación del gobernador ese tema y desde el primer día me viene planteando los cuidados en las zonas fronterizas. Fuimos trabajando para mejorar los controles, la verdad esa ha sido siempre una preocupación nuestra. La tranquilidad que tienen que tener todos los misioneros es que tienen un gobernador que está muy atento al seguimiento de los casos que pueden aparecer en la provincia y la segunda tranquilidad es que estamos trabajando codo a codo con el gobierno provincial. Celebro la firmeza y la rigidez del gobernador a la hora de cuidar la vida de los misioneros, lo hizo con muchísima responsabilidad”, destacó.

Al presidente Alberto Fernández le tomaron la temperatura.

Fernández reconoció que Misiones padece un problema en sus fronteras con Brasil y recordó que por la histórica bajante del río Uruguay, en algunos pasos clandestinos se puede llegar de una orilla a otra prácticamente caminando. “Es un problema que nosotros tenemos en radar, sabemos que es un problema que hay en Misiones, el problema fronterizo, máxime teniendo en cuenta las peculiaridades del contagio en Brasil. Creo que estamos actuando responsablemente todos, ayudando a la provincia para que este riesgo se minimice, pero creo que hace muy bien el gobernador en no dormirse y en estar muy atento al movimiento fronterizo porque ya lo sabemos, el virus llegó acá de gente que viajó al exterior y acá empezó el contagio local. Todos los cuidados que podamos tener sobre las fronteras son necesarios”, afirmó.



Coparticipación

En otro tramo de la conferencia, el presidente Fernández reconoció que la provincia planteó la necesidad de recibir un fondo compensador por la poca coparticipación que recibe de parte del gobierno central y recordó que se trata de un planteo que viene desde años anteriores, cuando el propio Rovira le habló sobre el desequlibrio que sufre la provincia. “Hoy en la Argentina tenemos un problema económico muy serio a nivel nacional y a nivel fiscal. Puntualmente porque nosotros hemos auxiliado a toda la Argentina. A las provincias les hemos destinado 120 mil millones de pesos, 60 mil millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 60 mil millones en créditos muy blandos para que puedan ir sorteando problemas coyunturales que en todas las provincias existen, producto de una economía que se frena y una recaudación que consecuentemente baja”, analizó.

En ese sentido, Fernández recordó que desde el gobierno nacional se lanzaron muchos programas se asistencia, en medio de la cuarentena. “Acá (en Misiones) 3816 empresas recibieron el Aporte al Trabajo y la Producción (ATP) y 40 mil trabajadores se vieron beneficiados con aportes que dio el Estado nacional, esto solo en Misiones. En todo el país fueron más o menos 2 millones y medio de trabajadores y en total 250 mil pymes y 141 empresas grandes, de más de 800 empleados. Nosotros estamos muy atentos a las necesidades de las provincias, porque lo necesitan, porque en las provincias viven argentinos y necesitan del auxilio del Estado nacional y vamos a seguir dándolo. Así como hizo un planteo Misiones hay un planteo hecho por todas las provincias, cada uno con su argumento y todos son válidos”, argumentó.

Para Fernández, la pandemia es representa una buena oportunidad para replantear el modelo de país a futuro y mencionó las cuestiones, que a su criterio, quedaron al desnudo por la crisis del Covid-19. “El país que conocíamos entró en una verdadera crisis, dejó al descubierto sus peores debilidades, por no decir miserias. El país una mañana descubrió que había 10 millones de argentinos que no tenía registrados, que fueron los que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Todas esas cosas deben hacernos pensar cuánto tiempo más resiste una Argentina con semejante desigualdad y si hay un lugar donde la desigualdad se marca es el Norte argentino, históricamente abandonado, inexplicablemente abandonado porque acá en el Norte se produje mucha riqueza”, analizó y se comprometió a ayudar tanto a Misiones como a las demás provincias.

“El Estado se ha hecho cargo de casi 2 puntos del PBI en auxilios complementarios de asistencia a los argentinos, era necesario hacerlo. Creo que puede ser una buena oportunidad para que el día después comencemos a construir otra Argentina, porque la que quedó al descubierto frente a nosotros, con la pandemia, es una Argentina llena de injusticia. Y nadie se siente en paz viendo sufrir a tantos argentinos, sumidos en una desigualdad increíble. Es una buena oportunidad para rediscutir una nueva coparticipación y rediseñar un nuevo modelo de coparticipación, este no está funcionando, claramente”, agregó.

Repensar

Fernández reiteró que su plan para el día posterior al fin de la cuarentena es repensar de manera íntegra al país y reiteró que Argentina no está bien. “Pero no es que no está bien porque alguien gobernó mal, hay problemas estructurales que hay que resolver. Cómo hacemos un país para que las economías regionales se desarrollen”, planteó.

En este contexto el presidente destacó el trabajo que viene realizando la provincia en materia educativa y de infraestructura. “En Misiones hay muchas posibilidades de desarrollo, ustedes hicieron una innovación con las escuelas de robótica y con todo lo que hicieron en esa materia que los hace singulares. Misiones tiene cosas que son singulares, vengo de un Centro de Atención de Inimputables que quisiera que sea modelo para todas las provincias de Argentina”, afirmó.

Fernández cuestionó además lo que denominó la “lógica de la meritocracia”, a la que calificó de ser una mentira. “No es verdad que uno pueda crecer en la escala social por mérito. Porque el al más inteligente de los pobres le cuesta mucho más que al más inservible de los ricos para poder crecer. Eso demuestra que no es un problema de mérito, es de oportunidad”, señaló e invitó a formar parte de la generación que se encargue de repensar un modelo de país, como lo hizo en el siglo XIX la Generación de los 80.

“Nadie siente que el país se integra con una Patagonia abandonada y nadie se siente feliz viendo en el centro rico del país cuando a su alrededor todo es un problema. Hubo una generación de argentinos que pensó un país, que fue la Generación del 80 y que otra generación de argentinos, que es la nuestra, que tiene que hacer otro país, absolutamente integrado en donde todos tengan posibilidades de desarrollarse y esto exige solidaridad de todos. Por eso hay que terminar con el individualismo y la lógica de la meritocracia. Porque en un país diseñado para que todo lo que se produce termine en un puerto, los que nacimos en ese puerto tenemos una ventaja superlativa y no es justo porque es un país diseñado con un criterio muy injusto. Hay que revisar todo”, reiteró.

Visita a Formosa

Esta semana, en Formosa, el jefe de Estado esbozó el trazo general de su idea post coronavirus: «Ya estamos trabajando en la etapa de la post pandemia», dijo y pidió «no perder la oportunidad de escribir un sistema más justo», en un acto que compartió junto al gobernador Gildo Insfrán. De Formosa viajó a Misiones, donde volvió a insistir en que «es una buena oportunidad después de que esta pandemia pase para replantearnos seriamente el país, redefinirlo» porque el modelo actual «entró en una tremenda crisis que dejó al descubierto sus peores debilidades». No es casual que el Presidente haya elegido visitar tres provincias que registraron -hasta el momento- escasos contagios por coronavirus y una -Formosa- que directamente no tuvo ninguno. El Gobierno busca reforzar el mensaje de que más del 80% del país ya está volviendo a la normalidad, con flexibilizaciones de actividades y reactivación de actividades comerciales e industriales, mientras que el foco de contagios ahora se centra en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de Córdoba y Chaco.

Las reformas estructurales en la agenda

En sus variados discursos de la semana, el Presidente también ofreció pistas sobre las reformas estructurales que su Gobierno impulsará tras la pandemia. Respecto de la reforma tributaria, analizó: «Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta de que la mayor parte son impuestos al consumo que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice ‘qué injusticia'». En esa dirección, el Presidente aseguró que «ahora se tiene la posibilidad de revisar todo porque la economía del mundo se dio vuelta, está todo dado vuelta» y convocó a «no perder la oportunidad de escribir un sistema más justo». En sintonía, planteó un tema que ya había lanzado días atrás en La Plata, relacionado al impuesto a las ganancias. «Cuando yo veo la parte del impuesto a las Ganancias que aportan los que cobran un sueldo, yo digo ‘esto está mal’. Claramente está mal y hay que corregirlo. Ya no me importa quién es el culpable. Eso hay que corregirlo y rediseñar un nuevo país», postuló Fernández. En cuanto a la coparticipación -el porcentaje de los impuestos que la Nación comparte a las provincias- Fernández retomó su idea reformadora: «Tenemos que discutir un nuevo modelo de coparticipación, porque éste claramente no está funcionando», insistió. En ese marco, Fernández propuso «revisar todo y terminar con la discrecionalidad del poder central».

Los cambios en el poder Judicial y la Inteligencia

La otra reforma que el Gobierno tiene en carpeta, que ya planteó en la campaña electoral y reafirmó el 1 de marzo al abrir en el Congreso el período de sesiones ordinarias, es la vinculada al Poder Judicial. Ese aspecto también fue retomado por Fernández en los discursos de esta semana, en los que adelantó que su propuesta incluye la creación de un «consejo consultivo de expertos» que «funcionará en paralelo a la reforma para ver si hacen falta otros cambios» . El jefe de Estado dejó en claro que le interesa discutir como funciona el máximo tribunal de justicia del país: «Revisar el tema judicial es revisar el funcionamiento de la Corte Suprema, sobre si tienen que ser más o menos integrantes. Yo pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte pero me gustaría escuchar a expertos», apuntó. En paralelo, el Gobierno pule una reforma a la ley de inteligencia nacional, con el propósito de diseñar una «nueva estructura del sistema de inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los derechos humanos». Fernández avanzó ya en ese campo al intervinir -a poco de asumir- la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y designar al frente a la ex fiscal Cristina Caamaño, quien esta semana presentó una denuncia ante la justicia por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

DL / Télam