Diego Ramos posteó un video erótico en Twitter y estallaron los memes

Se hizo viral un clip que muestra al actor en la cama, desnudo y contando una anécdota muy subida de tono. Se pensó que era un video íntimo, pero forma parte de Sex virtual, la resignificación de la obra de José María Muscari.

El avance del coronavirus en la Argentina le puso un freno a las actividades recreativas. Por eso, muchos intentaron volcar su contenido al mundo virtual. Preocupado por el cierre momentáneo de los teatros, a José María Muscari se le ocurrió resignificar su obra de alto voltaje, Sex, viví tu experiencia.

En diálogo con TN Show, el productor teatral contó que convirtió su obra teatral en Sex virtual. ¿En qué consiste? «La gente va a poder recibir por redes y plataformas contenido novedoso, sexual y artístico. Van a acceder a material exclusivo por Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp y Zoom. Somos 25 personas las que vamos a participar del proyecto, entre bailarines, performers, DJs, modelos, strippers y cantantes», le explicó a este medio.

En este contexto, Diego Ramos se animó a crear un contenido exclusivo para esta nueva modalidad. Rápidamente, el video erótico que protagoniza se volvió viral. En el clip se lo ve luciendo su figura, acostado en la cama y relatando una experiencia sexual que habría tenido cuando fue a hacerse un masaje «sensitivo».

Muchos pensaron que el contenido pertenecía a la intimidad del actor y que había sido hackeado. Pero no, el video contó con un guion y fue pensado para las redes sociales.

En diálogo con Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Diego ya había adelantado de qué se trata esta nueva versión de Sex: «La entrada dura por cinco días y todo lo que tenías sensorialmente en la obra ahora lo tenés de manera virtual. El público, en cualquier momento del día, tiene acceso a videos, fotos, vivos comiendo o bañándose».

Los usuarios de Twitter enloquecieron al ver el video subido de tono del actor y no lo dejaron pasar. Siempre pícaros, hicieron divertidos memes y convirtieron la movida erótica de Diego en tendencia. ¿Por qué le pusieron Violetta al hashtag? Porque recordaron cuando el actor hizo de papá de Tini Stoessel en la ficción.

