Despegó la primera misión espacial tripulada privada desde los Estados Unidos

De esta forma Estados Unidos vuelve a poner astronautas en el espacio después de la baja de los transbordadores en julio de 2011.

La nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, fue lanzada rumbo a la Estación Espacial Internacional, a las 16.22 hora de Argentina.

Dos minutos después, el cohete SpaceX Falcon 9 se separó de la capsula y comenzó su regreso controlado a tierra aterrizando en la cubierta de vuelo de un buque, aprovechando su diseño como propulsor reutilizable.

Crew Dragon is designed to be fully autonomous, but @Astro_Doug and @AstroBehnken can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/KD36sGROnC

