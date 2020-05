AbrazoPorLaEducación: la campaña que busca visibilizar los desafíos por los que atraviesa la educación en América Latina tras la propagación del coronavirus

El próximo 1° de junio, Fundación Eidos, con el apoyo de la Oficina Multipaís de la UNESCO para Argentina, Paraguay y Uruguay (UNESCO Montevideo) y más de 65 organizaciones de latinoamérica, invitan a toda la sociedad a dar un abrazo virtual bajo el #AbrazoPorLaEducación para acompañar a todos los educadores y docentes de la región que llevan adelante el desafío de enseñar en este contexto. Asimismo, ponen a disposición recursos gratuitos para enseñar en un contexto virtual en www.abrazoporlaeducacion.org.

La Fundación EIDOS, dedicada al diseño de experiencias de aprendizaje innovadoras, con el apoyo de la Oficina Multipaís de laUNESCO para Argentina, Paraguay y Uruguay (UNESCO Montevideo) y organizaciones como Microsoft, Ashoka, The Walt Disney Company Latin America (a través de Disney y National Geographic) y Fundación Varkey (entre otras) lanza la campaña “#AbrazoPorLaEducación” para visibilizar los desafíos por los que atraviesa la educación en América Latina tras la propagación del COVID-19.

Según UNESCO, El COVID-19 afectó a unos 156 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina que hoy no pueden ir la escuela y a miles de docentes que de un día para el otro debieron replantear su forma de enseñar. Por esta razón el próximo 1° de junio se convoca a toda la sociedad a sumarse a dar un abrazo virtual a través de las redes sociales bajo el #AbrazoPorLaEducación dejando mensajes alentadores para acompañar a educadores, docentes y a todas las personas que forman parte del ecosistema educativo, en su lucha diaria por asegurarse que ningún niño, niña o joven quede sin acceso a la educación.

La campaña apunta, por un lado, a poner a la educación en el centro de la discusión como un factor que requiere atención prioritaria y, por el otro, reconocer el esfuerzo y resignificar el rol de los docentes, padres, madres y estudiantes en contexto de pandemia.

“El COVID-19 no sólo nos obligó a aislarnos para evitar su propagación, sino que también puso en jaque a la educación excluyendo a aquellos estudiantes de la región que no cuentan con por lo menos una computadora, un dispositivo móvil o conexión a Internet. Se estima que cerca de la mitad de la población mundial no tiene acceso a internet por lo que el desafío hoy está en explorar nuevas fronteras o alternativas al aprendizaje remoto que permita incluir y mantener conectados a aquellos estudiantes y maestros de zonas vulnerables y con poca conectividad”, resalta Lucía Burtnik, Directora Académica de EIDOS.

De acuerdo a las cifras que maneja el Banco Mundial, el 51% de los niños y niñas de 10 años de Latinoamérica no tiene la capacidad de leer y comprender un texto simple, lo que el organismo califica como Pobreza educativa. Si a esta situación le sumamos que en tiempos de aislamiento y educación remota el 44% de los niños y niñas en nivel primario en la región no tiene acceso a Internet (según CEPAL), cifra que aumenta en las áreas rurales, hoy más que nunca es necesario “abrazar” la educación para superar estas barreras.