Prohibieron la venta de una harina de maíz para cocción rápida

Por medio de la disposición 3581/2020 publicaba en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de una marca de granos de maíz molidos finos. Había roedores en la planta de elaboración

Se trata de la “Harina de maíz para cocción rápida” de la marca “La Despensa – Alimentaria San Carlos Sociedad Anónima”. Los lotes involucrados son aquellos que consignan fecha de vencimiento entre marzo del 2022 y agosto del 2023.

El producto no cumpliría con la normativa alimentaria vigente, ya que durante la revisión de alimentos entregados por el programa/plan a comedores escolares, el municipio de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires) detectó la presencia de elementos extraños en el interior del producto mencionado.

La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) realizó una auditoría en el establecimiento “Alimentaria San Carlos Sociedad Anónima”.

Según el acta de inspección, se detectaron no conformidades edilicias y heces de ratones. “La planta no tiene hermeticidad, posibilitando el acceso a roedores y no cuenta con manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de limpieza”, manifiesta la disposición oficial.

Por tal motivo, DIPA procedió a clausurar el establecimiento.

“A fin de proteger la salud de la población toda vez que se trata de productos alimenticios ilegales, donde no se puede garantizar la trazabilidad e inocuidad, condiciones de elaboración … el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recomendó prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del referido producto”, expresa el comunicado.

En una nueva inspección a la firma, la autoridad sanitaria (DIPA) expresó que la empresa “realizó las obras que permiten suponer que se han implementado aquellas acciones que garantizan la inocuidad de los productos y por tal motivo procedió al levantamiento de la clausura”, indicó.

Fuente: TN