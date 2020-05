«No puedo arrogarme la idea, porque el corazón habló más fuerte», sostuvo la ministra del STJ de Misiones Liliana Picazo sobre la Unidad de Salud para Inimputables inaugurada ayer

Liliana Picazo, ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones destacó la importancia de la apertura de la Unidad de Salud para Inimputables, lugar que fue inaugurado oficialmente ayer por el presidente Alberto Fernández y autoridades provinciales en el predio del Hospital “Pedro Baliña” de Posadas y alojará a medio centenar de presos definidos por el Sistema Judicial.

Liliana Picazo-FM Libertad

La reconocida exfiscal de la Justicia misionera fue una de las más férreas impulsoras de este proyecto que llevó al Presidente a afirmar: “Lo que he visto en este centro quisiera que sea modelo para el resto de las provincias del país”.

En diálogo con FM Libertad, Picazo distinguió en la mañana de este viernes la motivación que la llevó a pergeñar esta unidad donde alojar a los detenidos inimputables: “No fue una idea, fue una sensación emocional de que algo había que hacer con ellos”; reacción que la habría conmovido al visitar los penales y comprobar el estado en la que permanecían los presos que cumplían sus penas en el pabellón designado.

“No me puedo arrogar la idea, porque el corazón habló más fuerte que la idea”, afirmó la actual ministra del STJ y agregó que a partir de eso comenzó a solicitar el acompañamiento de las autoridades que por entonces estaban al frente del Ministerio de Gobierno y del Ejecutivo Provincial. “Esa conmoción del corazón se la transmití al ministro de Gobierno y se lo transmití al gobernador Hugo Passalacqua. Recuerdo que me preguntó ‘para qué viene’ y le dije ‘por los inimputables’. Ahí pedí que me acompañen para hacer algo por esas personas… porque son personas que están enfermas”, afirmó al referirse a quienes pasarán a alojarse en el predio, que cometieron un delito, pero al momento del ilícito no estaban en condiciones de entender la racionalidad de sus actos.

Nombró además a integrantes de distintos organismos del Estado provincial que acompañaron la idea y contribuyeron para que hoy sea una realidad y en especial, “la mano ejecutora del ingeniero Ros” (Santiago Ros), presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), a Salud Pública quien junto al Servicio Penitenciario Provincial estarán a cargo de la Unidad de Asistencia. “Se entendió que Misiones merecía un lugar mejor para estas personas que también son misioneros, que en el momento del hecho y en todo momento no tienen raciocinio, están limitadas en su nivel de comprensión en un grado exponencial”, manifestó Picazo.

“Me conmovió a tal punto lo que vi que eso me llevó a recorrer el camino para lograr la unión de voluntades para este logro”, continuó diciendo, al tiempo de disculparse porque en estas menciones podría llegar a olvidar a otras tantas personas que demostraron “que cuando los tres Poderes del Estado se unen, se logran grandes cosas”.

“Es un halago para la provincia”

Sobre la afirmación del primer mandatario nacional al sostener que el ejemplo de este Centro debería replicarse en otras provincias, la ministra afirmó que “es un halago para la provincia, porque más allá del puntapié inicial, si no hubiera sumado voluntades, esto no salía”.

Distinguió que “seguramente van a haber críticas; porque en la cabeza de las personas que fueron víctimas de estas personas o hayan sido víctimas del delito en general, porque la gente tiene una resistencia a los beneficios de los presos. Entiendo, acompañé a muchas víctimas dolientes y poniéndome en su lugar, haría lo mismo; pero nosotros estamos para otra cosa, además de acompañar, hacer saber que si en el proceso penal no se logra la reinserción, estamos todos perdidos. Es una conducta de protección a futuro, mejorar los servicios penitenciarios y en ese camino vamos a seguir.”

Picazo adelantó además que continúan trabajando en diferentes aspectos que se relacionan con la creación de espacios para la contención y la protección de la víctima, de manera coordinada entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; de manera tal que cuando salga una ley no hay objeciones y sea operativa apenas se apruebe.

Sobre la Unidad de Salud para Inimputables

Tal cual lo publicó días atrás Misiones Online, la obra que fue inaugurada y nació a partir de la iniciativa de la exfiscal Picazo estará a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y el Ministerio de Salud Pública, organismos que definen por estas horas los nombres y las condiciones de internos de unidades penales que sufren algún tipo de patología de tipo psiquiátrica para alojarlos en el lugar que construyó el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en el predio del hospital “Doctor Pedro Baliña”, en la zona Oeste de Posadas.

De acuerdo con el detalle técnico del área de Construcciones del Iprodha, la estructura edilicia está compuesta por el sector de ingreso, sala de espera, sanitarios, oficina oficial de servicio, sala de armas, requisas. Conserjería, requisas de alimentos, inspectoría, sala de visitas y otra técnica. Cuadra, patio técnico, acceso vehicular, economato, cocina y consultorios médicos.

EL pabellón de mujeres está distribuido en área de cuadra, inspección, sección de talleres, comedor, lavandería, cuatro dormitorios con 13 camas en total, patio y el bloque de sanitarios con duchas.

La división para hombres está integrada por dos salsas de inspección, comedor, cuadra, cuatro dormitorios con 24 camas en total, área de teatro y patio. La obra comprende la totalidad del nexo eléctrico y el sistema cloacal. Fue financiada en su totalidad con recursos locales propios del Gobierno de Misiones, provenientes de Rentas Generales de la Provincia, para lo que destinó $ 211. 900.000 (doscientos once millones novecientos mil pesos).

ZF