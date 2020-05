Dos niñas alemanas no pueden ver a su madre que quedó varada en Misiones porque el gobierno germano no la ayuda a regresar 

Rita Schmidt, es oriunda de San Pedro en Misiones, Argentina, pero ya hace 20 años que radica en Alemania. Vino a la tierra colorada para visitar a su anciano padre quien es viudo, vive solo y se encontraba gravemente enfermo y para hacer algunos trámites de su hijo con discapacidad. Tenía programado regresar al país europeo el 20 de abril para cuidar a sus menores hijas de 8 y 13 años que son alemanas, sin embargo , la cuarentena obligatoria mudó sus planes, impidiéndole retornar para ver a sus niñas y poniendo en peligro la custodia de las nenas.

Rita Schmidt. Radio Libertad

A mediados de marzo, Schmidt visitó la localidad de San Pedro en Misiones- Argentina para cuidar a su padre que está solo y también para presentar algunos papeles sobre la pensión de su hijo de 30 años que tiene una discapacidad, documentación que tampoco pudo registrar debido al aislamiento obligatorio y al cese temporal de actividades.

«Tengo mi padre que es viudo, vive solo y tiene 79 años, al tener problemas graves de salud vine a verlo. Mi pasaje de regreso estaba programado para el 20 de abril, pero no pude usarlo porque para esa entonces ya se habían cerrado las fronteras en Argentina y no pude salir».

Las hijas de Rita tienen 8 y 13 años y ambas son teutonas y por el momento han quedado a cargo de su padre, quién no posee la tutela de las niñas y de su hermano argentino de 23 años.

«El peligro es que las autoridades de Familia me llaman constantemente porque las escuelas inician las clases normales, presenciales y obligatorias el 15 de junio y existen diversos problemas, primero porque yo solo tengo la tutela de ellas y el que no va a la escuela recibe una multa. Yo le pedí a las autoridades de la escuela que mis hijas, mientras yo no esté en Alemania, no vayan para que no se contagien porque la situación del coronavirus es fuerte (…) Además mi hija mayor es epiléptica y si les pasa algo, no podré ni verlos».

Explicó que desde el 20 de abril trató de tener contacto con la Cancillería Alemana en Buenos Aires para ver la posibilidad de poder regresar en un vuelo de repatriación, sin embargo, no tuvo éxito.

Añadió que el desafío es que ella no tiene pasaporte Alemán, sino solo el permiso para vivir en dicho país al tener hijas de nacionalidad alemana. «Me cansé de que me cierren las puertas, tengo obligaciones, pero también tengo derechos y quiero hacer valer mis derechos».

Recordó que fue la necesidad de un mejor tratamiento de salud para su hijo con hidrocefalia lo que hizo que ella viaje al país europeo, aprovechando que su difunta madre tenía pasaporte Argentino y Alemán.

«Me fui a Alemania por él (su hijo), porque en el Garrahan donde él se trataba me recomendaron que busque alguna opción para ayudar a mi hijo y al ser descendiente de alemanes mi madre tenía doble nacionalidad y entonces dije Alemania tiene buen sistema de salud y lo operaron varias veces a mi hijo de 30 años».

A esto se suma su mayor miedo, pues si Rita no regresa en el corto tiempo, existe la posibilidad de que las niñas sean llevadas a un hogar de menores. «Existe la posibilidad de que me saquen a mis hijas y yo no podría recuperarlas y ese es mi miedo más grande y no sabré ni siquiera dónde van a estar porque ese es el sistema alemán», dijo.

Señaló que no puede si quiera viajar a Buenos Aires para hacer el reclamo vía presencial. La única posibilidad que tiene es que el 31 de mayo a las 00 trate de conseguir algún vuelo de la empresa Lufthansa que repatriará personas a Alemania y cuyo costo es de 1.100 euros por persona. Sin embargo, la desesperación la vence, pues sabe que son muchas las personas que buscarán un vuelo y ella solo quiere ir a ver a sus hijas, por lo que solicitó a las autoridades alemanas revisen su caso y le den una solución para poder ir a cuidar a sus hijas.

