Desde este sábado Misiones permitirá las visitas y reuniones familiares de hasta cinco personas

El subsecretario de Justicia de la provincia, Ariel Marinoni, aclaró que las reuniones no deben superar el máximo establecido y que está prohibido compartir alimentos por lo que no se pueden aprovechar para almuerzos o cenas. Además, explicó que será obligatorio el uso de la aplicación Misiones Digital que servirá de guía en caso de que surja un nuevo positivo de coronavirus, para establecer posibles nexos. Sobre la duración de los encuentros, el funcionario explicó que no habrá una imposición de tiempo, pero determinó que debe ser prudencial. “Debemos apelar a la responsabilidad”, sostuvo.

Ariel Marinoni. FM Santa María de las Misiones

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Desde este sábado, Misiones permitirá las visitas y reuniones familiares en todo su territorio, siempre y cuando los intendentes de los 76 municipios se adhieran a la medida, en lo que representará una nueva excepción dentro del aislamiento social y obligatorio decretado por la Nación en marzo.

El subsecretario de Justicia de la provincia, Ariel Marinoni, explicó que para tomar la medida se estableció un número máximo de cinco personas que podrán participar de las reuniones o visitas, con el fin exclusivo de respetar las medidas de seguridad, distanciamiento e higiene. “Y sobre todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, que en este tipo de situación, que es la posibilidad de realizar visitas familiares, debe respetarse igualmente”, indicó durante una entrevista radial.

Ariel Marinoni, subsecretario de Justicia de Misiones

El funcionario aclaró que las visitas o reuniones familiares tienen como sentido el volver a establecer los lazos, cortados por el aislamiento obligatorio en que se encuentran los ciudadanos desde marzo y llamó a tener responsabilidad en esta etapa de la cuarentena.

“Si son adultos no puede superar las cinco personas. En el caso de los menores, cuando hay algunos que no puedan quedarse o tramitarse solos (el permiso), se tendrá en cuenta. Lo que si debemos respetar es el lugar donde se realiza esa reunión o ese contacto familiar. En ese contacto familiar no se debe superar las cinco personas”, insistió y pidió comprender que la visita no está permitida para eventos familiares. “Se deben tomar ciertas medidas. El compartir alimentos no está permitido, no es poder ir a realizar una cena o almuerzo familiar”, apuntó y aclaró que no habrá un límite de tiempo sino que se apelará a la responsabilidad de los ciudadanos para establecer el momento de dar por finalizado el encuentro.

Marinoni reiteró que para tramitar el permiso para visitas se deberá utilizar la aplicación Misiones Digital, donde además se podrán obtener los permisos para las otras excepciones que brindaron las autoridades, por ejemplo para las caminatas o prácticas deportivas. “También debemos destacar que el aislamiento continúa. Por ahí el haber ido habilitando diferentes actividades hace pensar que ya no estamos en cuarentena pero seguimos en este proceso de cuidarnos y todo lo que sea excepción al aislamiento debe ser gestionado en la aplicación”, insistió.

Para Marinoni, el uso de la aplicación representa una herramienta que le servirá a las autoridades sanitarias en caso de algún caso positivo de Covid-19. “Es importante que todos los que tengan acceso a un celular gestionen el permiso. La utilización de la aplicación es la posibilidad de poder cuidarnos entre todos para poder tener el test diario y en el caso de que surja un inconveniente, verificar qué se encontraba haciendo esa persona”, apuntó.

El subsecretario apuntó que las personas con familiares en otros municipios podrán hacer uso del permiso en las mismas condiciones. “La visita familiar está habilitada para el grupo familiar, siempre que respetemos el máximo y teniendo en cuenta alguna situación particular, pero es para el grupo familiar”, puntualizó.

SGF