Una diputada y un ex senador de Misiones entre la lista de los espiados por la AFI durante la gestión de Macri

Cristina Brítez, diputada nacional por Misiones y el fallecido ex senador Salvador Cabral Arrechea figuran en una lista de 87 personas que, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron blanco de espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Fuentes judiciales informaron que la interventora de la AFI hizo la denuncia ante la Cámara Federal y salió sorteado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, junto con el fiscal Jorge Di Lello.

Concretamente, aportó un listado de personas que habrían sido víctimas de tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, número 1 y 2 respectivamente de la AFI durante el macrismo.

Las víctimas de espionaje fueron tanto políticos como periodistas, dirigentes y hasta fuerzas policiales, entre muchos otros, y son más de 80 personas las incluidas en el listado que Caamaño entregó a la Justicia.

También figuran los misioneros Brítez y Cabral Arrechea. La primera de estrecha vinculación con la vicepresidenta Cristina Fernández y el segundo, ex integrante de la bancada kirchnerista del Senado, y que falleció a principios de febrero de este año.

No es sorpresa, pero es grave. Confirmar que fui espiada por la AFI de Macri y Arribas es también confirmar que tuvimos un gobierno al cual no le interesaba debatir con la oposición, sino perseguirla. Que se haga Justicia y que no se repitan nunca más esos métodos. pic.twitter.com/Lwj2wSMCWc

— Cristina Britez 🇦🇷☀ (@cbritezmisiones) May 27, 2020