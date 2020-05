Empresarios le piden al ministro de Economía un rápido acuerdo con bonistas para evitar el impacto del default

Paolo Rocca, Miguel Galuccio, Verónica Andreani, Enrique Cristofani, Luis Pagani, Carlos Miguens Bemberg y Miguel Braun participaron de una teleconferencia con el ministro de Economía. La conversación giró alrededor de la renegociación de deuda y su relevancia para las empresas locales.

El ministro de economía, Martín Guzmán, recibió el respaldo de algunos de los principales nombres del empresariado del país a través de una exclusiva reunión por Zoom. Un reducido grupo de empresarios de la alimentación, la energía, finanzas y el comercio compartieron un encuentro virtual con el funcionario para hacerle llegar su posición respecto a la necesidad de un acuerdo que permita reestructurar la deuda soberana y salir del default en que cayó el país esta semana.

La teleconferencia, que fue confirmada por allegados de algunos participantes a Infobae, contó con la participación del ex número uno de YPF Miguel Galuccio (hoy Vista Oil & Gas), como principal impulsor del encuentro y orador.

También participaron el titular del Grupo Techint Paolo Rocca, el dueño de Arcor Luis Pagani, el director de Banco Santander Enrique Cristofani, Verónica Andreani de la empresa logística homónima, Carlos Miguens Bemberg de Bemberg Holdings, el dueño de la cadena de Supermercados La Anónima Federico Braun.

El marco del encuentro fueron las dilatadas negociaciones para la reestructuración de deuda ley extranjera, que esta semana entraron en una nueva fase luego de que la Argentina no pagara un vencimiento de interés de tres bonos globales por alrededor de USD 503 millones y cayera en default.

La preocupación por el resultado de esas negociaciones es central para las principales figuras empresarias del país. Es que una vez superada la pandemia, las empresas tendrán necesidad de acceder al financiamiento internacional, al igual que el Estado, por lo que un escenario de default extendido sería una muy mala noticia en este sentido.

Los empresarios coinciden con Guzmán en minimizar el default, siempre y cuando no se prolongue en el tiempo. No consideran que sea un hecho de gravedad si realmente las partes logran acercar posiciones y esta situación no se extiende por mucho tiempo. A fines de junio vencen USD 566 millones de intereses de los bonos Discount, por lo que ya debería estar resuelta la reestructuración para esa fecha. Un segundo episodio de cesación de pagos ya sería observado con otros ojos.

El encuentro virtual además contó con la participación del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS).

A instancias de Galuccio, iniciativas como la del barril criollo -que pone un precio mínimo para el petróleo a nivel local de manera de proteger al sector petrolero de la caída del precio a nivel global- fueron valoradas como una manera de cuidar los activos argentinos para el día después de la pandemia.

En esa línea, los empresarios respaldaron la continuidad de negociaciones con fondos de inversión tenedores de deuda argentina con el objetivo de alcanzar una solución que sea lo más rápida posible.

Fuente: Infobae