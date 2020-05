El ministro Kulfas confirmó ante Senadores, que comenzaron las acciones para reiniciar las obras del gasoducto del NEA

El titular del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación reconoció que las provincias del nordeste argentino “se autolimitan en el desarrollo al no tener gas natural” y reveló que ya instruyó a IEASA (ex Enarsa) “para que tomen todas las acciones para reiniciar las obras”.

Matías Kulfas fue convocado esta semana por los senadores integrantes de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Medianas Empresas de la Cámara Alta, para presentar, en una reunión virtual, el panorama productivo en medio de la pandemia del Covid-19, haciendo un resumen de todas las acciones que está tomando el Estado “ante esta crisis inédita que requiere respuestas importantes”, señaló. Cuando llegó el momento de las preguntas de los senadores, el representante formoseño, José Mayans, consultó sobre la postergada obra del gasoducto del NEA, insignia en la era de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y literalmente olvidada durante el gobierno de Cambiemos. Allí Kulfas adelantó que, desde su ministerio, “compartimos la frustración y preocupación porque no se terminó el gasoducto del NEA. Argentina tiene todavía algunas provincias que no tienen gas y eso significa que hay un montón de actividades industriales que hay que tacharlas, que no se pueden hacer. Esto es una autolimitación al desarrollo, para los hogares que tienen que pagar garrafas más caras. Si bien tenemos un programa de garrafas social muy activo que estamos perfeccionando, sin dudas que poder terminar el gasoducto del NEA es un tema que nos preocupa”.

Sobre las acciones directas, el ministro Kulfas contó que “le dimos la instrucción a IEASA que es la ex ENARSA para que tome todas las acciones para reiniciar las obras”. Vale mencionar que IEASA (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) reemplazó a la antigua ENARSA (Energía Argentina) en la gestión de Mauricio Macri y es el producto de la fusión de ENARSA con Emprendimientos Energéticos Binacionales cuya tarea principal era la importación de buques con Gas Natural Licuado para satisfacer la demanda invernal.

Sobre la reactivación de la obra que hace años reclama Misiones, Kulfas admitió que “hubo problemas, sabemos que ha tomado estado público que hemos perdido algunos caños, que hubo robos de caños necesarios para terminar la obra. Le hemos instruido que rápidamente tome estado de situación como para poder ver qué nos falta en materia presupuestaria, en materia de obras para terminar esa obra que le va a cambiar la fisonomía a las provincias del NEA, va a permitir que actividades que hoy tienen un determinado nivel de costo, mejore la competitividad, puedan producir de manera más eficiente o que puedan haber nuevas inversiones de actividades que hoy no son viables y que se van a tornar viables cuando el insumo del gas esté presente”.

