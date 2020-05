Dady Brieva y un pedido a Alberto Fernández: «Si vamos a ser Venezuela, seamos ahora»

RELACIONADAS Duras críticas de Marcelo Tinelli al gobierno de Mauricio Macri

Criticó al fiscal Stornelli, que investiga casos de corrupción durante el kirchnerismo, y se mostró a favor de la censura a la prensa.

«Sí o sí vamos a ser Venezuela, empecemos ahora», fue uno de los polémicos pedidos que Dady Brieva le hizo al presidente Alberto Fernández. En la editorial en su programa de radio, el humorista habló de las ilusiones que tenía con la vuelta del kirchnerismo y de las sensaciones que tiene en la actualidad. Cuestionó al fiscal federal Carlos Stornelli y se pronunció a favor de la censura.

«Cuando volvimos, creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar. Me dio ilusión. Sé que no es fácil, pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos», planteó.

Le hizo una serie de reclamos al Presidente y mencionó una campaña en las redes sociales. «Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto decían en Twitter. Y yo te digo, Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, que vos fuiste elegido, tenés que hacerte responsable«, dijo.

Consideró que Fernández «está haciendo muchas cosas», pero que «no se puede más». Criticó al fiscal Stornelli, que investiga casos de corrupción durante el kirchnerismo. «Stornelli sigue trabajando, los periodistas hablan como si nada ocurriera. La verdad es que me siento un estúpido diciéndolo todos los días y siento que envenenamos al oyente. Quiero hacer reír a la gente, pero llega un momento en donde hagamos lo que hagamos siempre vamos a ser Venezuela», afirmó.

Se mostró a favor de la censura a la prensa y dijo que la Argentina se convertirá en Venezuela, donde rige el modelo chavista. «Necesitamos urgente regular qué es lo que se dice, como pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas, cuando no se podía mostrar un cuerpo, no se podían mostrar imágenes… Tenemos que regular esto. Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí vamos a ser populismo, así que empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera», expresó en su programa Volver Mejores, en El Destape Radio.

Además se refirió al Presidente con ironía. «Hace rato que pienso que a Alberto, nuestro querido Alberto, nuestro Capitán Alberto, le dieron para hacer la comida y para darnos de comer en un picnic. Somos todos chicos en un picnic. Él es el profe de Educación Física que nos tiene que dar de comer a todos, hacer la barbecue y todo eso. Y se larga a llover: la pandemia. Una cosa que no teníamos prevista y pasó. Aparte hay mosquitos», dijo.

Luego continuó: «Él está tratando de hacer todo: de guarecernos, de poner carpitas, todo junto como los platitos chinos. Pero Alberto y nuestros dirigentes se tienen que dar cuenta de que hasta que no busquemos un lugar donde guarecernos y hasta que no neutralicemos los mosquitos, no nos va a poder dar de comer tranquilos. La prioridad es esa», afirmó.

(Fuente: TN)