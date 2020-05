Coronavirus: el Karting y el Misionero de Pista esperan la bandera verde del Municipio para comenzar a entrenar en el autódromo de Oberá

Luego de recibir la luz verde por parte de las autoridades provinciales, el Autódromo ciudad de Oberá recibirá entrenamientos del Karting y del Misionero de Pista. Carlos Morales, presidente del Automóvil Club Oberá presentó el protocolo al Municipio y para el sábado podrían rugir los motores en el autódromo.

Carlos Morales. Canal 12

“Contento, porque el protocolo presentado por la federación fue aprobado por el gobernador y el ministro de Salud, yo esta mañana presenté el protocolo que presentó la federación al municipio, estoy esperando la respuesta del municipio, pero seguramente el fin de semana ya tendremos prueba”, anunció Carlos Morales, presidente de la Automóvil Club Oberá.



Según mencionó el titular de la ACO; el karting será de un piloto y un mecánico por equipo. No habrá más de 6 karting por día. Además, también estipula el protocolo sanitario que no puede haber más de 4 autos por días, un piloto y dos mecanos, que deberán respetar 10 entre cada box-equipo. Cabe aclarar que no son competencia, sino más bien “pruebas extraoficiales”. “Es algo importante porque ya entra un poco de dinero al club y veníamos bastante complicados”, indicó.

TURISMO NACIONAL SIGUE EN PIE

Por otro lado, Morales comentó que tuvo un diálogo con Hugo Paoletti, presidente del Turismo Nacional y no charlaron sobre “posible fechas” para la vuelta, y anunció que la carrera en Oberá continúa en pie. El TN tenía programado llegar a la Capital del Monte el 9 de agosto, fecha que todavía no se canceló.

“Esto así como está sigue todo igual, paramos por el tema de la salud y lo seguiremos respetando, todo depende de la salud. Si en agosto se habilita, se haría sin sin público, y habrá que ver la forma, porque el club no tiene cómo afrontar la parte económica”, sostuvo

Al respecto de la posibilidad de correr sin público, Morales señaló que “no es imposible, hay que charlar, hay que reunirnos, no es viable, pero la parte más complicada es económica. Primero de todo está la salud”, remarcó.

