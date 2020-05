Autonativa, la clave para convertirte en el dueño del 0KM que siempre soñaste: cuotas fijas, en pesos, sin sorteos ni licitaciones

La compañía trabaja con absolutamente todos los modelos y marcas y con promociones realmente accesibles para cualquier trabajador.

¿Sos de los que desfilan frente a las vidrieras de las concesionarias anhelando comprar un 0KM, pero sometido a muchas inquietudes? ¿Observas cotidianamente diferentes ofertas, pero te confunden las dudas sobre cotizaciones, sorteos y licitaciones?

El rubro automotor está inserto en un mercado en el que los clientes manifiestan -en múltiples ocasiones- quejas, debido a diversos problemas, por ejemplo los relacionados a los cambios en el valor del dólar; provocando así que muchos de ellos posterguen ese preciado sueño de obtener un vehículo de última generación.

Pero hoy, de la mano de la red multimarca número uno en Argentina, te presentamos un sistema de compra en la que ese inconveniente no influye: se trata del plan corporativo de Autonativa.

No es un plan de ahorro: las cuotas son fijas y en pesos; no existen las licitaciones; la suba del dólar no afecta al valor del plan; se puede entregar el vehículo usado como parte de pago; el cliente elige cuando y donde recibe su nuevo vehículo y solo se da inicio al convenio si éste cuenta con los recursos disponibles para pagarlo. Porque si hay algo que caracteriza a la empresa es su responsabilidad con el comprador y su transparencia a la hora de hacer negocios.

Mayo es un mes de grandes promociones para la empresa, a las cuales no podes dejar de conocer:

Autonativa comercializa vehículos a lo largo y ancho del país desde hace más de diez años y sus profesionales trabajan día a día enfocados en una misma misión: la de poner a andar sobre ruedas los sueños de sus clientes, comprometidos con la seguridad en todo lo que hacen.

¿Querés comunicarte con los agentes oficiales de Autonativa en Misiones y acceder a una entrevista en la que obtendrás todo el asesoramiento que necesitas?

Es muy fácil, solo debes enviar un mensaje de WhatsApp a través del número 3764- 374040 y a la brevedad los agentes se pondrán en contacto contigo. O bien podés ingresar a las redes sociales: Autonativa en Facebook, Misiones Autonativa en Instagram o en la página www.autonativa.com.

¡Vení a cumplir tu sueño con Autonativa!

F.S.