«Las decisiones sobre volver o no a clases, cuándo y cómo dependen de cada provincia», reiteró hoy el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff

“A nosotros no nos cambia nada lo que pueda haber dicho el ministro de Educación de la Nación, porque nosotros estamos trabajando con nuestro propio esquema de continuidad en la emergencia”, sostuvo en la mañana de este miércoles el titular del área en Misiones, Miguel Sedoff, al momento de confirmar con la provincia continúa con lo ya anunciado, de un posible regreso a la presencialidad solo después del receso invernal de julio.

Miguel Sedoff-Red Ciudadana

“Las decisiones sobre volver o no volver dependen de cada provincia, de cada jurisdicción y de cada contexto sanitario sobre todo y de qué manera está preparada la provincia para hacer frente a la recepción de los estudiantes en las escuelas. No tiene sentido en este momento volver a hablar sobre un tema sobre el cual ya dijimos varias veces que estamos trabajando y dijimos que la idea nuestra era llegar con la no presencialidad al menos hasta el receso escolar de julio y después ver la manera de regresar a las escuelas con todos los protocolos de higiene y de control necesarios para que haya una seguridad sanitaria para todos los estudiantes y docentes”, reiteró el ministro

Aclaró además que apenas Misiones declaró la emergencia, en el mismo momento se comenzó a pensar en el regreso y en qué condiciones se haría. “Es parte integral de la misma idea, no es que nunca nos pusimos a pensar o que recién ahora nos pusimos a ver qué podíamos hacer. No, venimos evaluando, viendo de qué manera se está dando la continuidad del vínculo entre la escuela, los docentes y los chicos; cómo están trabajando, cómo cada escuela mantiene el vínculo, cuánto se avanzó con el desarrollo de contenidos, cuál fue la participación de los estudiantes…Todo eso lo hacemos en tiempo real y lo estamos elaborando, así como elaboramos el marco conceptual de la evaluación y la calificación; también trabajamos desde hace tiempo en las condiciones de regreso. Todos queremos las escuelas abiertas y los estudiantes adentro; esta situación de emergencia no es lo natural del Sistema Educativo”, resaltó Sedoff.

En diálogo con Red Ciudadana, el funcionario reiteró que “todavía no está definido lo del regreso porque en eso tiene gran incidencia la cuestión sanitaria y sobre todo, la decisión soberana y política del Gobernador de la provincia” (Oscar Herrera Ahuad).

Creatividad y restablecimiento de los vínculos

Coincidentemente con el lanzamiento de la plataforma “Estudiantes Misioneros”, destinado a estudiantes que están terminando la secundaria, Sedoff puso de relieve algunos aspectos que destacan en medio de las novedosas experiencias que de manera obligada están viviendo jóvenes y adultos involucrados con el proceso educativo en la provincia. “Creemos que lo bueno que tiene es que en esta emergencia pudimos destacar la creatividad y establecer herramientas para sostener el vínculo, objetivo principal que hay que preservar: el vínculo, que se sostiene no solo desde lo pedagógico, sino desde lo humano; esa cercanía, la mirada personal, el refuerzo de una actitud, etc. Lo que intentamos hacer es formar redes que nos acerquen y nos mantengan conectados para cuando volvamos a la presencialidad”, agregó.

En ese sentido, consideró un “acierto” la plataforma Guacurarí y todos los logros con ella alcanzados; “pero también fue un acierto pedagógico lo de haber aplicado el modelo de flipped-learning -dijo- para desarrollarla desde el inicio, porque el mundo está yendo hacia ese modelo híbrido, entre presencialidad y distancia. Nos vamos a tener que acostumbrar al uso más intensivo y presente a este tipo de herramientas; a no pensar que es la sustitución del docente por una máquina, sino al contrario, necesitamos la mirada humana para sacarle un mejor resultado a esta herramienta. Llegaron para quedarse y creo que van a dinamizar la práctica y mejora el tiempo de aula que es lo que todos buscan”.

ZF