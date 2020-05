El delivery online en Argentina vale alrededor de 727 millones de dólares

Es una de las industrias que más crece a nivel mundial en términos de facturación, pero además también de negocios que se suman en busca de conseguir los beneficios de este tipo de sistema de ventas. Es que apoyados en el pilar que significan los gadgets y nuevos dispositivos electrónicos de alta tecnología, los gastronómicos y otros rubros disfrutan de un servicio que nunca antes se vio.

Los avances en esta rama de servicios no paran, incluyendo la posibilidad no demasiado remota de incluir en los envíos del futuro el uso de sistemas que suelen ser más de la índole militar como los drones no tripulados, tanto en su versión terrestre como aérea. Esta postal que parece sacada de una novela de Asimov, es una realidad en algunos de los países más desarrollados como China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Si bien todavía falta algo de tiempo para que lleguen a Argentina y se adapten a las regulaciones locales, lo claro es que el delivery no para de crecer en este rincón del mundo, algo que era típico de las grandes ciudades como Rosario, Córdoba o Buenos Aires, pero que ahora también es una postal muy común de nuestra querida Posadas y las principales ciudades de la provincia.

Herramienta sin límites

Es que para muchas personas que tienen un establecimiento gastronómico, las plataformas como la de PedidosYa representan un excelente trampolín que los catapulta hacia nuevas ventas. Esta tendencia, nutrida principalmente de las nuevas generaciones como los millennials y los considerados dentro de la Z, apunta a conseguir todo sin demasiado esfuerzo.

Sucede también que es algo que seduce y mucho a los mayores, que encuentran en estas plataformas web una excelente forma de comprar y algo que no requiere el esfuerzo de tener que salir. Las aplicaciones, que van desde pedir comida, algo de farmacia e incluso desde un supermercado, la convierten en un gran aliado tanto de consumidores, pero también de los negocios.

Tanto es el éxito que gozan estos locales, que incluso las cadenas se están sumando, como es el caso de Gusto que realiza delivery mediante la plataforma de PedidosYa, para esos días que nos antoja algo dulce y nos queda muy lejos, o bien preferimos seguir mirando esa serie favorita para sólo esperar.

Los números de crecimiento son un fiel testimonio del beneficio que implica para los negocios este tipo de herramientas, ya que en la actualidad la industria vale más de 727 millones de dólares y se espera que para 2024 tenga un crecimiento anual del 7,5%, si se mantiene las tendencias actuales, representando un total de casi 1.000 millones de dólares.

La posibilidad de pagar con medios digitales como tarjeta de débito y crédito hace de estos servicios todavía más seductores, lo que también impulsa a creer que los números de crecimiento de esta industria serán muy estables. En particular en una era en la que las personas tratan de evitar las transacciones en efectivo.