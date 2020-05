A Ginés le detectaron un hematoma subdural “antiguo” y este jueves quiere volver a trabajar

Luego de ser diagnosticado en el Sanatorio Otamendi por un hematoma subdural, el ministro de Salud Ginés González García dijo que se encuentra en buen estado y dio detalles sobre los motivos de su internación. «Estoy fenómeno», aseguró en diálogo con Telenoche.

Según explicó a los periodistas Diego Leuco y María Laura Santillán, el funcionario se presentó en el centro de salud, donde se atiende regularmente, al notar un «hormigueo en la mano izquierda».

«Yo tenía que venir para hacerme un control de una cirugía que me hice hace un año, y aproveché para que me hicieran todos los análisis de laboratorio y tomografías por ese signo», detalló.

A través de los estudios, los médicos detectaron un hematoma subdural. Sin embargo, González García contó que se trata de una lesión antigua. «Me preguntaron si tuve algún golpe en la cabeza, pero si lo tuve fue hace muchos años. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar», expresó.

Con respecto al tratamiento del cuadro, dijo: «Consulté si tenía alguna alternativa quirúrgica inmediata o alguna urgencia y me dijeron que no. Sí tengo que seguir haciéndome estudios y ser cuidadoso ante cualquier síntoma. Me dijeron que me voy mañana a la mañana«.

Más temprano, la legisladora Marcela Campagnoli cuestionó la decisión del titular de la cartera de Salud de atenderse una clínica privada en lugar de hacerlo un sanatorio público. En ese sentido, el funcionario manifestó: «Hace 30 años que vengo acá. Acá está mi historia clínica y funciona mi obra social. La gente exige cosas que no son importantes».

Finalmente, Santillán le consultó si pensaba realizarse un test de coronavirus tras haber permanecido este miércoles internado en la clínica, pero la respuesta del médico fue contundente: «No, ¿para qué? No me gusta hacer cosas que no tienen sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios».

DL / TN