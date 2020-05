Ricardo Lorenzetti: “La limitación de la circulación y de las libertades tiene que terminar y enfocarse en donde se transmite el virus”

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, advirtió sobre la necesidad de rediseñar la estrategia respecto al aislamiento y recordó que “los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales”. En este sentido, señaló la importancia de enfocar los esfuerzos en los lugares donde se transmite el virus.

“En Argentina tuvimos una cuarentena rígida y ahora donde se puede liberar hay que liberarla porque no puede ser permanente”, afirmó Lorenzetti y recordó que “las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser un estado de excepción. Acá hay un riesgo de autoritarismo a nivel mundial, si la emergencia se prolonga en el tiempo”.

Aunque destacó que “en Argentina se ha actuado dentro del Estado de derecho» reconoció que se está en una etapa de transición. “La regla general hoy es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar y enfocarse en los lugares donde se transmite el virus”, afirmó.

El sábado por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio. Con los contagios en aumento, habrá nuevas restricciones para el AMBA, donde habrá que volver a tramitar el certificado para circular, y se restringirá el tránsito no esencial. Sin embargo, en otras zonas del país la situación es muy distinta. Lorenzetti reiteró que las restricciones pueden ser temporales pero siempre limitadas en el tiempo. “En Argentina hay zonas donde no hubo casi contagio local y ahí no se justifica la cuarentena”, insistió.

En este sentido, el miembro de la Corte Suprema agregó que está participando de foros internacionales en los cuales ya se está trabajando sobre el futuro y qué tipo de salida hay para el día después. “Hay un gran consenso a nivel planetario sobre la aplicación de la cuarentena y de ampliar la oferta sanitaria para que los ciudadanos no tengan negación de servicios médicos, pero el problema es qué va a pasar más adelante. La economía mundial se ha parado y cómo se sale de esto. No vamos a poder volver a la misma economía de antes”, planteó Lorenzetti.

