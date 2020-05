Los gimnasios volverán a trabajar bajo un estricto protocolo sanitario y permitiendo a una persona por cada metro cuadrado

En el marco de una cuarentena un poco más flexibilizada, la provincia de Misiones habilitó la vuelta a los gimnasios. Sin embargo, cada intendente dará el visto bueno y podrá agregar alguna normativa, sin contradecir lo que diga el protocolo provincial. “Muy contentos, esperanzados de empezar a trabajar”, señaló Gabo Leguía, Personal Trainer

Gabo Leguía.

El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, presentó en su cuenta de Twitter el protocolo sanitario que deberán adoptar los propietarios de establecimientos de actividad física, para volver a retomar su actividad luego de más de 60 días por el aislamiento social obligatorio por el coronavirus Covid-19.

— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) May 25, 2020

“Desde ayer comenzamos a acondicionar los gimnasios para comenzar la actividad cuanto antes”, sostuvo Leguía y agregó que en la mañana de hoy martes el Intendente de Posadas, Leonardo Stelatto iba a reunirse con el ministerio de salud y de deportes para autorizar el protocolo.

Además, el personal trainer indicó que van a establecer horarios para no aglomerar personas, y que habrá que tener una persona por cada cuatro metros cuadrado. Asimismo, reconoció que no todos los gimnasios de Posadas tiene grandes espacios, hay de 500 metros metros cuadrados y algunos con 100 metros cuadrados. “La idea es que todos trabajen pero siempre adecuados a las normativas de salud establecidas”, indicó.

Al respecto de los entrenamientos que se realizarán en los gimnasios de la ciudad indicó que “ellos van a estar entrenando con la nariz destapada, para oxigenarse bien, pero con un barbijo que lo tape bien”, marcó.

“Los vestuarios no van a estar permitido, tendrán que entrar con la ropa que vienen y saldrán con la misma. Se le va hacer firmar una declaración jurada donde cada uno dice que no tiene síntoma de Covid-19, para estar estar asegurados todos”, comentó Leguia.

Seguidamente explicó que están evaluando si tomaran o no la temperatura al ingresar al predio ya que no todos tienen el termómetro para medir la temperatura. Y comparó con los supermercados, donde ingresan 50 personas y no realizan este procedimiento.

“Desde que empezamos a armar los protocolos con los dueños de los gimnasios, todos estuvieron de acuerdo en las medidas. Todos se han preparados para tener las medidas preventivas, no hay más entrenamiento de circuito y compartir las máquinas”, contó

Según reveló Leguía, luego de utilizar las máquinas se desinfectaron las mismas. “Cada uno va empezar y terminar su entrenamiento en cada máquina y de ahí recién irá a otra”, señaló.

