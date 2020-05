“Con el correr de los días, Salud Pública emitirá la resolución con los protocolos que firmó y autorizó”, manifestó el Rafael Morgenstern, Ministro de Deportes

Ayer, la provincia de Misiones habilitó los gimnasios, deportes individuales y los entrenamientos fisico tecnico. Al respecto, muchos deportistas se acostaron a dormir con la duda de cuándo será finalmente la vuelta a las rutinas. Rafael Morgenstern, Ministro de Deportes dialogó con Misiones OnLine y despejó las dudas en cuanto a lo anunciado ayer por el Gobernador, Oscar Herrera Ahuad y también no descartó la posibilidad de que los Juegos Deportivos Misioneros se puedan disputar.

“Salud pública en el transcurso de los días emitirá una resolución con los protocolos que firmo y autorizo, seguramente no será el total de todas las actividades”, confesó Rafa. Y reveló que la resolución se enviará a cada intendente y cada alcalde dirá si se habilita o no la actividad en su municipio. Asimismo, aquellos clubes privados deberán solicitar la autorización a la Municipalidad y ahí evaluarán si pueden volver o no.

JUEGOS DEPORTIVOS MISIONERO, UNA OPORTUNIDAD DE SER UN ATLETA

“El pensamiento de los Juegos Deportivos Misioneros van de la mano con la Escuela, si vuelven las clases, pueden volver los juegos. Nosotros vamos a intentar llevar adelante los juegos, no nos vamos a apresurar de ninguna manera en decir no se van a hacer, pero siempre dependerá del Ministerio de Salud, la prioridad es la salud de los misioneros”, indicó Rafael Morgenstern, Ministro de Deportes.

El funcionario fue claro, si las clases vuelven a la provincia, los juegos se disputarán, siempre y cuando que la situación epidemiológica no avance y las autoridades sanitarias puedan dar el visto bueno.

El programa Juegos Deportivos Misioneros es una iniciativa del Ministerio de Deportes que se realiza en los 76 municipios, coordinando acciones con los ministerios de Cultura, Educación Ciencia y Tecnología, y Salud Pública, en conjunto con los municipios, federaciones y asociaciones provinciales.

Sin embargo, que se realicen los juegos todavía es una incertidumbre en la provincia. Misiones registra más de 23 sin casos positivos de Coronavirus y eso parece ser un hincapié para dar luz verde a los deportes.

“Cuando sea el momento se evaluará y se verá los tiempos que haya para llevar adelante las competencias y el marco sanitario de autorizaciones, lo permita”, remarcó el oriundo de Oberá.

Asimismo, Rafa explicó que en caso de los deportistas no se pueden mover de los municipios, por cuestiones sanitarias, se buscará la forma de que se realicen allí. Si se pueden mover se realizará dentro de la provincia y si se suspenden los Juegos Evita, sin ir hacia Mar del Plata y así potenciar las competencias a nivel provincial.

Pero la idea siempre será respetar lo que diga la cartelera sanitaria. “No nos queremos meter en un terreno que no es nuestro, pero para muchos los Juegos Deportivos es la única oportunidad de competencia, hay muchos sueños atrás”, contó.

Días atrás, el ministro pidió paciencia a los atletas de la tierra colorada. Hoy, la provincia habilitó gimnasios, deportes individuales y los entrenamientos fisico tecnico. Por eso, ahora pidió “respeto a las reglas, respeto a los protocolos, responsabilidad social, mucho cuidado”, manifestó.

Por último, Rafa contó cómo será la vuelta al Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) “primero el protocolo de Salud pública autorizando tal o cual disciplina llegará a mano del Intendente y, una vez que es así habrá pedidos de turnos de cada federación”, finalizó el Ministro de Deportes de la provincia.

