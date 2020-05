¿Cómo salimos de la crisis?

Poco a poco se van reactivando las actividades y se plantean distintas situaciones: ¿pago los impuestos?, ¿Cómo pago a los empleados?, ¿Realizo despidos?, ¿Cómo manejo las deudas y compromisos asumidos?, ¿Cómo se gestiona la empresa?.

Estos interrogantes se profundizan ante un panorama mundial y local incierto. Pero una cuestión importante: hay que seguir. Las actividades empresariales no paran, sus compromisos no desaparecen y si no se toman medidas de gestión ya, la empresa puede desaparecer.

Pero no estamos solos. Mejora Continua brinda un espacio de contención y las herramientas para el desarrollo empresarial, a través de la Comunidad de Negocios y como en esta oportunidad, las Entrevistas a especialistas y referentes.

Julián Arias nos brinda consejos y lineamientos para salir de la crisis:

-En primer lugar, no tener miedo, superar el temor.

-Aprovechar la tecnología y los medios para estar conectados, cerca a pesar de las distancias físicas. La tecnología nos permite achicar costos como traslado, oficinas, viáticos, movilidad, tiempo, permitiendo realizar el trabajo de manera remota, en el lugar que se encuentre cada colaborador.

-Es un momento clave para la comunicación: poder hablar y llegar a un acuerdo con los empleados, proveedores, clientes, etc.

-Es el tiempo de la Negociación y Mediación, con ayuda de especialistas o de manera particular, para poder llegar a acuerdos donde ambas partes ganen. El contexto actual afecta a todos, no importa el tamaño de la empresa o su trayectoria, todos debemos realizar un esfuerzo y ceder para ganar.

-En cuanto a los tributos, no hay que dejar pasar. Controlar que el Contador de la empresa siga presentando las Declaraciones Juradas. El Concurso es la última instancia.

-También nos presenta cuestiones a tener en cuenta sobre cómo manejar la empresa familiar y cómo se logra la Mejora Continua en la organización.

Julián Arias:

Abogado. Master en Administración de Empresas. Maestro de Reiki. Casado.

Junto a Gonzalo Acuña fundaron la Consultora A&A Asociados que se dedica a auditorías de gestión y a defensas tributarias.