¿Como balancear el homeoffice con cuidar a los niños en casa?

“Para trabajar desde casa debemos respetar horarios y días de la semana, no debemos permanecer conectados de lunes a lunes, ni estar respondiendo mensajes de la oficina a las diez de la noche. Para hacerlo eficazmente, debemos organizarnos y no dejar que el paso del tiempo en cuarentena nos lleve a trabajar sin parar en forma desordenada”, advirtió Abadi. Y continuó: «La salud mental de niños, adolescentes y adultos es un factor fundamental a tener en cuenta en este período. Estamos atravesando una situación inédita en el mundo, que a nuestro país, por cuestiones de calendario ‘aterrizó’ cuando recién los niños comenzaban su rutina escolar. La manera en que nos cuidemos, será lo que nos permita salir de la cuarentena más fuertes (o no) como sociedad”.