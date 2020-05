Cáritas Diocesana en Misiones realizará la colecta anual durante las misas del sábado 13 y domingo 14 y no de manera virtual como será en el resto del país

Con la llegada del mes de junio, en todo el país la organización Cáritas realiza la tradicional colecta nacional en todas las parroquias y lo recaudado se destina a sostener las tareas de asistencia y promoción humana que realizan en los sectores más vulnerables de la sociedad. Debido a la situación de confinamiento que mantiene a la población en distintos grados de aislamiento según la región, a nivel nacional se decidió que este año la colecta será virtual, a través de medios electrónicos.

Alberto Barros- Radio Libertad

Sin embargo, como en Misiones se autorizó la celebración de ceremonias religiosa, siempre teniendo en cuenta las normas de higiene y prevención recomendadas por estrictos protocolos, Cáritas Diocesana de Posadas decidió adaptar el criterio establecido a nivel país a la realidad que se vive en la Tierra Colorada. De esta manera, la colecta se realizará en cada una de las parroquias de la provincia, durante las misas que se celebrarán los próximo 13 y 14 de junio.

“Primero porque consideramos que no es momento de hacer una colecta a rajatabla dada la situación de emergencia social, como contracara de la emergencia sanitaria y todas las medidas que se tomaron. No nos parece que sea un buen momento para estar insistiendo con una colecta en dinero; y sobre todo porque en todo este tiempo fue enorme la generosidad de nuestra gente en cuanto a ropa, alimentos, elementos de higiene, también en dinero. De por sí hay una corriente de solidaridad muy grande…No me parece que sea el momento de insistir tanto con una colecta monetaria”, manifestó Barros, sacerdote a cargo de Cáritas Diocesana en Posadas.

No obstante, dijo que “queda habilitada la posibilidad para quienes quieran hacer un depósito bancario, hacer una transferencia, usar los medios electrónicos. Y para esos casos, en los próximos días se informará el número de cuenta y comunicará la forma de hacerlo”.

El religioso comentó además sobre el regreso de los fieles a las parroquias. “A diferencia al resto del país, acá retomamos la celebración de las misas presenciales, con menos gente, cuidando los espacios, el distanciamiento, las normas de higiene necesarias, los protocolos que se nos indicó; pero hay misas”, comentó.

Sobre el nivel de cumplimiento de las normas requeridas para la asistencia a las ceremonias religiosas, Barros consideró que “como con todo lo que se está habilitando en la provincia, acá no hay problemas, también fue así en nuestra parroquia. Hubo un ambiente de mucha serenidad, de alegría, porque no es lo mismo participar de una misa a través de la radio o la televisión. Se pide que los chicos o la gente mayor no vaya a misa; así y todo fue mucha la presencia de gente. Sin tener que pedir que mantengan la distancia, cada uno se sentó distante del otro, asistieron con barbijos, pasaron por el trapo de piso con lavandina antes de ingresar. Creo que la gente sabe qué hacer y lo hacen correctamente”.

ZF