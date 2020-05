Alberto Fernández anunció que visitará Misiones esta semana

El Presidente señaló que seguirá trabajando «para poner en marcha un país federal, más justo e igualitario». También estará en Formosa en los próximos días.

El presidente, Alberto Fernández, anunció este último lunes por la noche que esta semana visitará las provincias de Misiones y de Formosa el marco de “poner en marcha un país federal, más justo e igualitario”.

💣 EN VIVO | @alferdez en #ConflictoDeIntereses con @juan_amorin: "Vamos a ayudar a todos los que necesiten ayude y vamos a ir en su auxilio siempre. La etapa del sálvese quien pueda para mí está muerta en la Argentina" 📲 Miralo por @C5N y https://t.co/mVeOOVuJcx pic.twitter.com/oegeFVx9AS — C5N (@C5N) May 26, 2020

La semana pasada el mandatario recorrió por primera vez el interior del país tras decretarse la cuarentena. Los lugares elegidos fueron las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.

El jefe de estado hizo esta declaración en una entrevista con la señal de noticias C5N donde también adelantó que cuando morigere la pandemia de coronavirus, especialmente en las zonas más pobres, dará a conocer las bases de un «contrato social» y aseguró que «la Argentina no está cerrada, sino abierta en un 90%», excepto en las zonas donde el virus está más expandido.

La última vez que Fernández estuvo en Misiones fue el 28 de junio de 2019 cuando era precandidato presidencial. En ese momento, el exjefe de Gabinete se comprometió a tener como aliados a “todos los gobernadores” si era electo.

“Si quiero ser presidente de la Nación tengo que tener un buen vínculo con todos los gobiernos. Yo soy un porteño que desde que fue Jefe de Gabinete se dio cuenta que en la Argentina el federalismo no existe. La Argentina dice ser un país federal pero no lo es, es un país inmensamente unitario y yo reniego mucho de eso de eso porque me parece que el unitarismo ha complicado mucho la vida de todos los argentinos y creo que tenemos que cambiar el centralismo por más federalismo y todo eso lo voy a hacer con los gobernadores. Estoy obligado a llevarme bien”, señaló en ese momento en su discurso.

