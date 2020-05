Descuentos para viajar por Misiones: en su primera semana, la campaña de ofertas de compra anticipada fue sumamente exitosa en consultas y ventas

La promoción lanzada hace 7 días por la plataforma digital TurismoMisiones.com disparó las consultas de turistas misioneros y de toda la Argentina, ávidos de superar esta cuarentena para recuperar el hábito de viajar. Excelente cantidad de reservaciones.

Tal como lo anticipáramos el domingo pasado, TurismoMisiones.com, la plataforma digital de ofertas turísticas misioneras operada por Misiones Maravilla EVT, Leg. 16.466, lanzó una campaña de ofertas de compra anticipada con descuentos muy importantes, entre el 15% y el 40%, para servicios y paquetes flexibles, con fecha abierta, que pueden ser utilizados desde el fin de la cuarentena y hasta diciembre de 2020 o marzo de 2021, según el caso.

Consultada acerca de los resultados de la primera semana de esta acción promocional, la Lic. Leticia Pellegrini, responsable operativa de la agencia, manifestó su satisfacción por la repercusión y los resultados obtenidos.

“Nos sentimos verdaderamente reconfortados de que, en un momento en el que la actividad turística fue desconectada en todo el mundo, nosotros podamos estar atendiendo consultas y vendiendo anticipadamente las ofertas de nuestros mejores alojamientos y servicios misioneros. Sabíamos que había un público con ese impulso interior de querer viajar otra vez y con muchas ganas de empezar a poner la cabeza en la organización de su primer tour después de la cuarentena”.

En línea con el rumbo marcado por el Ministerio de Turismo de la provincia y en el marco de la campaña “Comprar hoy para viajar mañana”, las ofertas de Turismomisiones.com abarcan todo el territorio provincial, desde Cataratas hasta Posadas, desde Oberá, hasta Moconá y la selva andresiteña, e incorporando también a los Esteros del Iberá.

“Nos damos cuenta de lo certera que ha sido nuestra oferta, porque la mayor parte de las consultas vinieron desde Buenos Aires y otras grandes ciudades del centro del país, donde después de todo lo vivido, se muestran interesados en el contacto con la naturaleza y con un turismo sano y sustentable”, añadió Leticia Pellegrini

¡Hagamos un repaso de los lugares maravillosos que podrás conocer!

Selva Misionera

Don Moconá Virgin Lodge. Este hotel boutique de selva ubicado próximo al ingreso del Parque Provincial Moconá te ofrece 30% de descuento para reservas hechas hasta el 31 de agosto de 2020, con noches de aojamiento para ser utilizadas con fecha abierta hasta enero de 2021. La promoción incluye desayuno, almuerzo, cena y excursiones y actividades dentro del predio.

El Soberbio Lodge. En este fantástico lodge de selva con vista al rio Uruguay, y próximo a los saltos del Moconá, podés obtener 3 noches al precio de 2, con fecha abierta para poder disfrutar de tu reserva hasta diciembre 2020.

Casa Bemberg. Un pedazo de historia misionera enclavado sobre la costa del Paraná en Puerto Libertad, al que accedés con 38% de descuento para reservas hechas hasta el 31 de agosto de 2020 y fecha abierta de hospedaje hasta enero 2021.

Reserva agroecológica Yasy Yateré. La tradición productiva misionera en contacto con lo natural, preservándolo y respetándolo. Visitá y alójate en este emprendimiento increíble, con 3 noches al precio de 2, con fecha abierta para alojarte hasta diciembre 2020.

Súper paquete en Surucuá Reserva & Ecolodge. Comandante Andresito. 2 noches de alojamiento en habitación doble. Desayunos. Almuerzos y cenas con menús de dos pasos. 2 caminatas interpretativas por la selva andresiteña.

Súper paquete en Tacuapí Lodge. Aristóbulo del Valle. 2 días y 1 noche de alojamiento en cabaña standard para dos personas. Desayuno en día 2. Cena en día 1 y almuerzo en día 2. Late check out a las 16:00 horas. Caminatas por los senderos.

Súper paquete en El Soberbio Lodge. El Soberbio. 3 noches de alojamiento en habitación doble. Desayuno. Excursión de aventura en kayak por el arroyo El Soberbio y por el río Uruguay.

Posadas

Hotel Continental. Uno de los emblemas de la capital provincial te propone 20% de descuento para todas las reservas con fecha de alojamiento hasta septiembre 2020 inclusive.

Cataratas del Iguazú

Rainforest Hotel Selva. En este distinguido hotel iguazuense de la selva Yriapú podés alojarte 4 noches al precio de 3 con late check out 16:00 horas. Alojamiento con fecha abierta hasta diciembre 2020.

Cabañas Luces de la Selva. También en la selva Yriapú y muy cerca del Duty Free Shop, en este complejo también podés alojarte 4 noches al precio de 3 con late check out 16:00 horas. Alojamiento con fecha abierta hasta diciembre 2020.

¡NUEVO! Hotel Saint George. Estratégicamente ubicado en el centro de Iguazú, Habitaciones de primer nivel, piscina, jacuzzi al aire libre, spá, gimnasio, sala de juegos para chicos y muchos otros servicios para una estadía cómoda y placentera. Promo 20% de descuento para alojamiento con fecha abierta hasta diciembre 2020.

Iguazú Bike Tours. La originalidad de conocer Iguazú desde otro punto de vista: pedaleando. Esta excursión te ofrece una promoción de 4 personas al precio de 3, para hacer cualquiera de sus dos sorprendentes recorridos: el Camino del Yaguarundí o el Camino del Yaguareté.

¡NUEVO! Family Plan Iguazú: la combinación perfecta para la familia. Un paquete económico para cuatro personas con 4 noches en Cabañas Luces de la Selva + un excepcional tour ciclístico por la selva Yriapú.

Oberá

Cabañas Doralia. En este complejo ubicado a sólo 300 metros del Parque de las Naciones la promoción te otorga un 15% de descuento para reservas con fecha de hospedaje abierta hasta diciembre 2020.

¡NUEVO! Paquete Fly me to the Moon. Escapada romántica de dos días y una noche al complejo Las Misiones del Oberá, con alojamiento, cena con champagne a la luz de las velas. Desayuno en suite y almuerzo con zumos naturales. Fecha abierta hasta diciembre 2020.

¡NUEVO! Paquete All you need is love. Otra escapada romántica pero de tres días y dos noches al complejo Las Misiones del Oberá, con alojamiento con pensión completa, caminatas y masajes descontracturantes. Fecha abierta hasta diciembre 2020.

La Ruta del Té. Una experiencia inolvidable para todos los que quieran conocer los secretos de esta cultura milenaria. 12% de descuento en la experiencia “Día del Té” que incluye almuerzo, y 10% de descuento en la experiencia “Elaboración de té verde express”, para reservas con fecha abierta entre octubre y diciembre 2020.

Bonus Track: Esteros del Iberá

Uno de los humedales más importantes del planeta, ubicado a poco más de 100 kilómetros de Posadas, no podía estar ausente de esta promoción.

Súper paquete Irupé. 2 noches de alojamiento en el Irupé Lodge de Colonia Carlos Pellegrini, en habitación doble con maravillosa vista a la laguna Iberá. ¡Pensión completa! Caminatas. Safaris en lancha con visita al Centro de Interpretación.

Súper paquete Cambyretá: Transporte ida y vuelta desde Posadas (7:00 – 17:30 horas). Visita a la Represa Binacional de Yacyretá. Visita de día completo al Parque Nacional Iberá, con guía local, accediendo por el Portal Norte o Cambyretá, a 135 kilómetros de Posadas. Almuerzo regional.

Nuevas formas de proyectar para seguir creciendo

La pausa a la que se vieron sometidas todas las actividades turísticas, ante la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país, fue el puntapié inicial para comenzar a repensar todas las cuestiones que atañen a sus diferentes ofertas.

En ese sentido, una de las mejores alternativas que se disponen para el sector es la que deviene de la venta anticipada, ya que a través de la misma los prestadores de servicios pueden generar ingresos hoy mismo.

“Seguimos invitando a todos los prestadores a hacer un esfuerzo y sumarse a esta promoción, porque entre todos tenemos plena seguridad de obtener buenos resultados para la actividad turística misionera, como ya estamos empezando a verlo. Le agradecemos a quienes esta semana se sumaron con su oferta, como el Hotel Saint George de Puerto Iguazú y Las Misiones de la Selva con sus fantásticas alternativas para parejas”, concluyó Pellegrini.

La mirada del mundo cambió, y sin dudas que el turismo a partir de ahora plantará sobre la mesa nuevas necesidades. El destino del viajero tendrá que responder a estándares de seguridad y confort diferentes y se privilegiará a los espacios naturales, cálidos y preservados.

Misiones, en todos esos sentidos, es un escenario privilegiado y sus destinos maravillosos te van a estar esperando.

