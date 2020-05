Coronavirus: «¡Qué me importa cuánto dura la cuarentena!, va a durar lo que tenga que durar», dijo Fernández al ampliar el aislamiento hasta el 7 de junio

El presidente Alberto Fernández confirmó la decisión de extender la cuarentena hasta el 7 de junio y advirtió que los casos de coronavirus continuarán en aumento. Acompañado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Presidente argumentó que el crecimiento de casos registrado en los últimos días fue decisivo a la hora de decidir la prórroga del aislamiento.

También adelantó que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran” y dijo que “lo demás son debates estériles”.

Poco después de que el Ministerio de Salud difundiera los datos de nuevos contagios y fallecidos por coronavirus, el primer mandatario sostuvo que “en estos 14 días que pasaron el 87% de los nuevos casos fueron en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

En esa línea, destacó la actividad económica se ha recuperado por encima del 80% en la mayoría de las provincias. “El dato que uno tal vez deba destacar es que ayer en 19 provincias no hubo ningún caso. Y en diez provincias hace una semana no hay caso. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho”, explicó. No obstante, aclaró que los “puntos rojos” de contagio están en CABA, conurbano, Chaco y Córdoba.

“Tenemos una concentración del conflicto en los barrios populares, y allí vamos a concentrar nuestra atención y esfuerzo. Vamos a aumentar la cantidad de tests. Los casos van a subir porque hemos detectado dónde está el virus, y no sabemos dentro del espacio geográfico a cuántos ha infectado. Esto es parte de lo que esperábamos que ocurra”, agregó Fernández.

Leé más sobre coronavirus haciendo click aquí.

También adelantó que junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se tomarán los recaudos necesarios para reforzar la ayuda alimentaria en los comedores de los barrios de emergencia.

Fernández le pidió a los habitantes de los barrios vulnerables que respeten las recomendaciones médicas de aislarse y garantizó que la Policía Federal y la Policía de la Ciudad se encargarán de cuidar las casas de quienes deban reubicarse en un hotel u hospital.

Por otro lado, le recordó a la ciudadanía que “el virus está circulando por las calles” y reiteró el pedido de quedarse en casa.

“Todos los que tienen hoy un permiso para circular deberán reinscribirse nuevamente. Sólo podrán ingresar a la ciudad los trabajadores que presten servicios esenciales, eso significa volver un poco atrás”, aclaró.

Sobre el final de la conferencia, Alberto Fernández reconoció que evalúa con los gobernadores la posibilidad de reanudar las clases presenciales en los distritos donde no hay circulación del coronavirus desde hace varios días, aunque admitió que “el tema es muy complejo”. “No vamos a apurarnos”, concluyó.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño se plegó a los argumentos de Fernández para la extensión del aislamiento obligatorio e informó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a restringir el comercio en algunos barrios.

“Hemos dado un salto muy grande en los contagios. Hace dos semanas anunciamos 83 casos nuevos en CABA y hoy son 400. También aumentan en el resto de la ciudad, no solo los barrios vulnerables», detalló Rodríguez Larreta.

El alcalde destacó el buen funcionamiento del Plan DetectAr y adelantó que se fortalecerán los controles en el transporte y que se van a restringir las actividades comerciales en los lugares donde se genera concentración de gente.

“Se mantiene el comercio barrial”, dijo Rodríguez Larreta y también aclaró que se mantendrán las salidas recreativas para chicos porque “no hubo situaciones de aglomeraciones”.

A su turno, el gobernador Axel Kicillof afirmó que se inicia una nueva etapa donde el crecimiento de los contagios “se vuelve geométrico”.

“Hemos escuchando varios ataques a la cuarentena, alguno dijeron que nos hemos enamorado de ella. ¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? El tema es que se olvidan que salvó vidas y las va a salvar para adelante”, dijo.

Y agregó: “Nadie dijo nunca que no íbamos a tener picos de contagios. Pero si el pico nos agarraba antes no íbamos a poder hacer nada de lo que se hizo”.

El gobernador anunció que no volverá la construcción en el conurbano, que la aplicación Cuidar será obligatoria para todos los trabajadores esenciales y habrá más controles en los transportes interjurisdiccionales.

Fuente: La Nación

