Paula Quirós, ciclista misionera, confía que próximamente saldrán a la calle a pedalear

Lograr clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para Paula Quirós todavía es posible. La ciclista no pierde las ilusiones de llevar su garra misionera al país asiático. En plena pandemia por el Coronavirus, la atleta se reinventa y entrena desde casa.

Para todo atleta conseguir clasificar a las Olimpiadas es llegar a la cita máxima del deporte mundial. Paula todavía tiene las chances intactas de poder representar al país y a la tierra colorada con su bicicleta.

La Unión de Ciclistas Internacional (UCI) había confirmado que la plaza para la rama femenina ciclismo de montaña XCO estaría confirmado, entonces Paula y Agustina Apaza debían disputarse entre ambas quien se quedaría con el boleto a Tokio. Sin embargo, en los últimos días, la UCI decidió dar marcha atrás y volvió a abrir el ranking para clasificar a los Juegos Olímpicos.

En consecuencia, la Unión de Ciclistas Internacional lanzó un comunicado donde armó fechas para las carreras de la Copa del Mundo. Según expresó la misionera, el ranking para la clasificación a las olimpiadas fue nuevamente abierto y ahora deberá correr contra viento y marea para decir presente en Tokio. “Es una incertidumbre y desilusión muy grande”, comentó Paula.

Ahora poder clasificar a los juegos será un gran desafío para la oriunda de Apóstoles, ya que tendrá que decir presente en al menos dos fechas para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles. “La plaza que teníamos asegurada ya no está más asegurada, dependerá de que vayamos el año que viene a dos fecha de la Copa del Mundo”, contó

No solo deberá sumar para el ranking de las argentinas y así al menos una de las tres pueda llevar los colores celeste y blanco, también decir presente en Tokio tiene una competencia interna entre las colegas. Si bien Paula y Agustina comparten la cima del ranking nacional con 1.125 puntos cada una, también está Sofía Gómez Villafañe, quien vive en Estados Unidos y tendría grandes chances de competir en los torneo que se asoman. “nosotras en Argentina no podemos viajar y ella viviendo allá tendrá más chances de ir, somos tres peleando por una plaza”, contó.

Por otro lado, al estar expectante de lo que pueda suceder con la actividad, la misionera continúa entrenando en su hogar. “Hace unos años armamos en casa la pista y ahora lo reflotamos, nos vino muy bien para está época de cuarentena”, añadió

Asimismo, Paula remarcó que entrena 6 veces en la semana y descansa un dia. En los días habituales, los entrenamientos tienen doble turno, donde hace mucho hincapié en lo físico. “Nunca pensamos que iba ser tanto días sin salir, igualmente estoy haciendo dos turnos por día. Hay veces que solo hago rodillo y otros días ejercicios físicos con algunos elementos que tengo en casa”, comentó.

Para finalizar, la misionera explicó que “uno vive de las ilusiones y de las motivaciones, confío de que cualquier momento podremos salir a pedalear afuera. No hay que dejar de entrenar, llegar a los Juegos Olímpicos es un sueño, es algo que puede pasar o no, hay que tratar de buscar otros objetivos en el medio”, finalizó Paula, quien todavía no pierde las ilusiones.

