Oscar Herrera Ahuad recordó el Día Mundial de la Biodiversidad

Fue a través de su cuenta de Twitter. La fecha se conmemora con el fin de dar a conocer la gran amenaza que implica perder la biodiversidad.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, recordó en su cuenta de Twitter que este 22 de junio se celebra el “Día Mundial de la Biodiversidad”, una fecha se celebra desde el año 2000 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concienciar sobre la importancia de proteger la diversidad biológica, elemento fundamental que ayuda a preservar la salud, el equilibrio y el bienestar de los seres humanos y del planeta.

22 de Mayo, Día Mundial de la Biodiversidad. Misiones Capital Nacional de la Biodiversidad. Su Bioma es de importancia 🌍.

“Cada año desaparecen miles de especies que ya no podremos conocer, qué nuestros hijos no podrán ver, pérdidas para siempre” pic.twitter.com/t9WErb22lD — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) May 22, 2020

“Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho” — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) May 22, 2020

El mandatario recordó que “Misiones es la Capital Nacional de la Biodiversidad” y luego lo acompañó con una reflexión: “Cada año desaparecen miles de especies que ya no podremos conocer, qué nuestros hijos no podrán ver, pérdidas para siempre. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho”