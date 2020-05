Mejora Continua desarrolló el segundo evento online «Los negocios y Covid-19: nada será igual»

El encuentro de los miembros de la Comunidad de Negocios se desplegó el martes 19 de mayo a través de la plataforma de ZOOM y tuvo como presentador y protagonista principal al Licenciado Daniel Galante.

«No todo es para todos», «pensa qué necesita la gente, NO qué tenés para ofrecer», «si tenés una ventaja competitiva, CUÍDATE. Y si no la tenés, cerrá» «¿qué haces vos que no puedan copiarte?», «el cliente busca más satisfacción, más felicidad, más calidad, más beneficios, más, más y más». Con estas frases, de manera disruptiva y sorprendiendo a los presentes comenzó a desplegar su presentación el Lic. Daniel Galante en el segundo evento online impulsado por Mejora Continua.

«Se presentaron los cambios en los hábitos de compra y en el comportamiento de las personas. Y si bien, no hay una receta mágica sobre qué hacer, si quedan claros conceptos puntuales sobre los que hay que trabajar como empresa para permanecer durante y luego de la pandemia. Cuestiones como conocer quién es mi cliente, sabiendo sus gustos y preferencias, la importancia de tener una ventaja competitiva. Este factor es tan decisivo, que define la continuidad de nuestra empresa. Lograr una marca que se recuerde, que represente un beneficio que perciba nuestro cliente», expresó Galante.

Próximamente la Comunidad de Negocios de Mejora Continua desplegará nuevos eventos online y podrás acceder a los mismos a través de Compras Misiones.

Mejora Continua Comunidad de Negocios es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial, si querés saber más podés comunicarte a través del mail hola@mejoraok.com, del whatsapp +54 9 376 435-8152, de la página web www.mejoraok.com o de las redes sociales: @mejoraok.