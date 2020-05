Distintas escuelas de Misiones se unen para realizar un “acto virtual” para conmemorar el 25 de mayo

La pandemia del coronavirus suspendió las clases en todas las escuelas la Provincia de Misiones, con la idea clara de evitar la propagación del virus. A raíz de la cuarentena obligatoria muchas actividades se tuvieron que reinventar y es así que, docentes de distintos puntos de la tierra colorada realizarán el acto del 25 de mayo de manera virtual.

La celebración virtual reunirá todos los protocolos de un actor normal, pero se realizará desde la casas de cada alumno. La idea del acto forma parte de un trabajo de los estudiantes y está siendo editada para poder difundir en las distintas plataformas de comunicación.

“No es fácil ser docente y menos aún serlo durante la pandemia que nos afecta, ya que no podemos dejar de enseñar pero debemos ser empáticos con la realidad de los alumnos y sus distintos contextos”, expresó Cristina Rodriguez, docente rural de Andresito.

La idea innovadora idea tendrá izamiento de la bandera Argentina, lectura de poesías, entre otras cosas que serán sorpresa de los estudiantes.

Seguidamente, Cristina comentó que la iniciativa surgió de su hermana Raquel, que también es docente en la escuela N°11 de Santa Ana. “Ella no dispone de muchos datos móviles en el celular y lo que tiene lo utiliza para enviar tareas a sus alumnos, pero eso no hace que disminuya su creatividad”, narró Cristina a Misiones Online.

Según reveló la docente, la idea surge luego de capacitacion sobre ideas innovadoras para los actos con el profesor Martin. Y sin dudar comenzaron a realizar el proyecto áulico sobre la semana de mayo con lo niños de 2° grado. No obstante, tambien buscarán revalorizar así las producciones de los alumnos en esta época de pandemia.

Luego cuando la idea comenzó a tomar forma, la iniciativa ya no era solamente para una escuela, sino poder extender a distintos puntos de la provincia. Es así que se fueron sumando varias instituciones y docentes que han aportado ideas para llevar adelante el acto de la Revolución de mayo.

“Muchas veces los docentes somos criticados y víctimas de comentarios hirientes sobre nuestra labor, en este momento de crisis les mostramos que hacemos frente al desafío y seguimos priorizando a nuestros alumnos”, sostuvo Cristina.

“A la fecha el acto está armado como un acto tradicional salvo las banderas de ceremonia que no están presentes debido al aislamiento social, solo falta la edición final de los videos y seguramente los entendidos encontraran muchos defectos en esta producción ya que no somos especialistas pero es el resultado de un trabajo colaborativo, inclusivo y entusiasta”, finalizó Cristiana, docente por vocación que no deja pasar por alto la semana de la revolución de mayo.

