Reto viral en cuarentena: ¿cuántos círculos hay en esta foto?

La imagen, creada por Anthony Norcia, trabajador en el Laboratorio de Visión Infantil del Instituto de Investigación Ocular Smith-Kettlewell de San Francisco, se volvió tendencia en Internet.

En Facebook, así como en otras plataformas similares, abundan los retos que ponen a prueba a los internautas. Hace poco, se ha vuelto viral una confusa imagen que ha pasado a convertirse en uno de los últimos retos virales que causan sensación en Internet.

Se trata del challenge denominado ‘ilusión del cofre’, el cual no solamente consiste en encontrar todos los círculos, sino también en hacerlo en menos de 15 segundos. El test se volvió tendencia en Facebook.

La imagen fue creada por Anthony Norcia, trabajador en el Laboratorio de Visión Infantil del Instituto de Investigación Ocular Smith-Kettlewell de San Francisco (Estados Unidos), quien se las arregló para esconder hasta 16 círculos en la foto.

“La ilusión funciona debido a la tendencia de nuestro cerebro a querer ver formas cerradas, y debido a su interpretación de las rayas verticales versus las horizontales”, explicó en redes sociales el usuario de Twitter que compartió el reto.

Mira a continuación el desafío que causa furor entre los usuarios de Internet.

This is called the ‘Coffer Illusion’.

In the image there are 16 circles. Can you see them?

The illusion works because of our brain's tendency to want to see closed shapes, and because of its interpretation of the vertical versus the horizontal stripes. pic.twitter.com/oCmVqDCWkh

— Bernie'sTweets (@berniespofforth) April 19, 2020