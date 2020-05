Panambí se encuentra entre las localidades que no habilitará las caminatas recreativas

El titular de la municipalidad Rosendo Fuchs informó que debido a la falta de recurso para el control de las personas, no habilitarán las salidas recreativas. A esto se suma que dicha localidad tiene más de 20 kilómetros de frontera con ciudades brasileras con casos de covid-19 y buscan reforzar el control en sus fronteras.

Rosendo Fuchs. Santa María de las Misiones

El intendente de Panambí, Rosendo Fuchs sostuvo que debido a la bajante histórica del Río Uruguay el tránsito ilegal de personas y el contrabando puede verse favorecido por lo que enfocarán sus esfuerzos en el control fronterizo. Además , el Funcionario descartó que en el corto plazo habiliten las salidas recreativas debido a la falta de recurso humano para el control de las personas.

«Lo peor de nuestra frontera es que es con un país como Brasil que no tomó medidas y localidades muy cerquitas como Puerto de la Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, Porto Magua,algunas tienen casos de coronavirus. La verdad es que da un poco de temor y por eso la población toma sus recaudos y da miedo de que todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora, por negligencia de algunas personas terminemos contagiándonos», dijo.

Recordó que hace dos año se habilitó un destacamento de Prefectura en Panambí con más de 60 efectivos, pero cuando inició todo el tema de la pandemia se fortaleció todo el control dentro del Municipio y no tanto en la frontera, «porque están distribuidos a lo largo de la Ruta 5 y la Ruta 2 y son casi 20 kilómetros de un municipio donde hay distintos focos de población».

Precisó que para salvaguardar a la población y debido a los pocos recursos humanos en la Policía, que son 14 efectivos para 22 mil hectáreas de tierra, contaron con la colaboración de Prefectura para hacer los controles poblacionales y hacer cumplir la cuarentena.

Con el paso de las semanas, empezaron a preocuparse por el tema de las fronteras y hay más de 20 kilómetros de frontera con Brasil y el objetivo es que no ingresen productos ni personas de manera ilegal.

«Si bien, hasta el día de hoy no hay circulación viral en el Municipio de Panambí y debemos cuidarnos de Brasil que no han tomado los controles necesarios».

Actividades

El intendente de dicha localidad sostuvo que cuando iniciaron la cuarentena las actividades pararon. No obstante, la forestoindustria es el motor de Panambí. «Tenemos casi 30 aserraderos en el municipio que generan mucha mano de obra y muchas familias depende de ese sector».

Destacó que se comenzó a trabajar de l mano de los dueños de aserraderos siguiendo las normas de seguridas. Le siguieron los tabacaleros que debían iniciar su acopio para la Cooperativa Tabacalera en Alem y seguidamente los taraferos y tealeros.

«Terminamos ampliando en la última semana los demás comercios en el horario de 8 horas a 13 horas y luego ampliamos de 7 horas a 17:30 horas y hace dos semanas habilitamos la heladería y las roperías».

No obstante, no se habilitaron las caminatas, debido a la extensión que conforma el municipio. «Es muy difícil el control de los ciudadanos más el día domingo (…) todavía no nos sumaremos a las salidas recreativas porque no contamos con el recurso necesario para el control».

Pago de haberes

Fuchs señaló que una de las fortalezas fue que el 2019 se cerró con saldo a favor y sin deudas, lo que ha permitido en los primeros meses del año hacer un pequeño ahorro. «Es de conocimiento que la coparticipación cayó en estos últimos meses debido al parate económico y si bien a principio de año hicimos un compromiso con el personal municipal de un incremento de los haberes del 30% en el mes de marzo y tenemos un pequeño ahorro que nos permite asegurar los servicios del municipio».

Precisó que su estabilidad financiera depende principalmente de la coparticipación más allá de la recaudación que es muy baja. «Tenemos un ahorro que estamos tocando para que funcione también el municipio».

SPM