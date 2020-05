Las capturas de chat que comprometen a Sebastián Villa

La causa que investiga la denuncia que realizó Daniela Cortés contra Sebastián Villa por violencia de género sigue adelante y luego de que ayer declararan la hermana y una amiga de la ex pareja del futbolista de Boca, en las últimas horas se filtraron capturas de chats que comprometen al futbolista colombiano, quien declarará ante la justicia mañana.

Se trata de conversaciones de WhatsApp tanto de Villa como Daniela con Cinthya Cortés, la hermana de la ex novia. En estos chats se puede ver por ejemplo que el colombiano reconoció que Cortés estuvo embarazada (en mayo del año pasado), así como también admitió en más de una oportunidad que golpeó a su novia. «La amo, no sé qué me pasó. Se me fueron las luces», fue una de las respuestas del jugador.

En tanto, en cuanto a los chats entre hermanas, son una prueba de la violencia ejercida por Villa durante la cuarentena, antes de que terminara saliendo a la luz toda la situación. De hecho, en su declaración, Cinthya manifestó que «las agresiones fueron constantes tanto físicas como verbales y muchas de ellas se las enteraba por chat» por el hecho de vivir en países diferentes.

Fuente: Tyc Sports