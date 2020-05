La aterradora aparición en una selfie de Jennifer Lopez que es furor en las redes

La selfie publicada por Jennifer Lopez al concluir su rutina de ejercicio sorprendió a sus seguidores, aterrorizando a algunos de ellos.

Una fotografía de Jennifer Lopez está causando conmoción en el mundo entero. La imagen de “La Diva del Bronx” fue publicada hace unos días y desde entonces acaparó las miradas de miles de personas, pero no por la torneada figura de la actriz o su interés por ejercitarse, sino por una extraña aparición al fondo del gimnasio en su casa de Miami, Florida.

La estrella estadounidense compartió una instantánea al concluir su rutina de ejercicio el pasado fin de semana. En la selfie aparece frente al espejo, usando ropa deportiva, un maquillaje muy discreto y hasta el cabello atado en lo alto de la cabeza. Además resaltó su marcado cuerpo gracias al trabajo del entrenamiento constante.

Lopez acompañó esta nueva fotografía con un mensaje motivacional dirigido para todos aquellos que buscan nuevos desafíos, ya sea en el ámbito deportivo o social: “Si no te reta, no te cambia…”

Pero a pesar de los intentos de la famosa de inspirar a actividades inéditas o más exigentes, sus seguidores se concentraron en una extraña aparición al fondo de la fotografía deportiva, la cual calificaron como aterradora.

De acuerdo con los cientos de seguidores que afinaron la vista, detrás de una cortina ubicada en un rincón de la habitación de JLo, justo sobre su hombro, hay un misterioso hombre con la boca cubierta.

Los más observadores especularon sobre si la presencia del varón se debía a que estaba escondido en el domicilio de la famosa o ésta lo mantenía cautivo como un rehén.

Muchos también mencionaron que el sujeto tenía una mascarilla facial, usada como protección para evitar la propagación del coronavirus, enfermedad que ha puesto en jaque a todo el mundo.

Al hacer el acercamiento de la imagen sí se percibe un hombre con la cabeza calva o afeitada y la mirada perdida en el techo de la propiedad, aunque su aspecto dividió opiniones y destacó el objeto sobre su boca, ya que mientras unos dijeron que era una mascarilla, otros indicaron que era una mano para evitar que se expresara.

Fue así que los fanáticos no tardaron en cuestionar a la cantante:“¿Qué pasa con el chico que tiene la boca cubierta en el fondo sobre tu hombro?”

Pero los seguidores no se detuvieron tras hallar al misterioso hombre, ya que muchos mostraron su preocupación por la integridad de la famosa, otros se dedicaron a molestarla ante la presencia inesperada y hasta los que le reclamaron por borrar los comentarios realizados sobre la extraña aparición.

Tras la polémica y la viralización de esta imagen, el Daily Mail intentó explicar las razones por las que en la imagen de Jennifer Lopez hay un hombre desconocido.

El rotativo inglés mencionó que este sujeto podría estar ejercitándose al lado de “La Diva del Bronx” o ser un entrenador personalizado que se ha hospedado en la casa de la prometida del ex beisbolista, Alex Rodriguez, para ayudarla con su entrenamiento.

Hasta el momento ni la intérprete de On the floor, el ex deportista o alguien de su equipo cercano se ha pronunciado sobre la misteriosa aparición.

Durante el periodo de cuarentena por COVID-19, Jennifer Lopez y su familia se han mantenido resguardados en su domicilio, donde han continuado con sus actividades: los adultos con las laborales y deportivas, y los menores de edad con las escolares y recreativas.

Fuente: infobae.

A.C.