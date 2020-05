Jardines maternales continúan parados y siguen esperando respuesta de las autoridades para no quebrar

La presidente de la agrupación de Jardines Maternales de Posadas, Judith Salom informó que a pesar de los constantes pedidos para recibir algún tipo de ayuda ya sea en el pago de salarios o beneficios impositivos, no han tenido respuesta de las autoridades nacionales. Por ello, hacen otro llamado solicitando se pueda atender a su pedido ya que en más de dos meses que no han percibido ningún tipo de ingreso y los costos fijos siguen acumulándose .

La presidente de la agrupación de Jardines Maternales de Posadas, Judith Salom sostuvo que este rubro ha sido notablemente afectado, más aún porque no han podido acceder a ningún tipo de ayuda del Gobierno Nacional y Provincial para paliar los efectos del parate económico. En diálogo con Misiones Online, Salom explicó que los costos que deben responder son altos debido a que su servicio es considerado de índole comercial.

«Aparentemente por figurar como comercio en la provincia y estar registrado como enseñanza en AFIP no nos corresponde, no somos ni comercio ni institución educativa y no recibimos ningún tipo de ayuda».

Esta situación los ha perjudicado hasta para la obtención de algún tipo de subsidio, beneficio o ayuda del Estado. Por lo que se vieron obligados a solicitar a los padres de los niños que les ayuden a afrontar algunos costos, a pesar de que no reciben algún tipo de servicio y esta ayuda les permitió pagar una parte de los salarios y los gatos fijos como los servicios.

«Todo el país está en la misma situación, es decir los jardines maternales están mal registrados es una actividad diferente a todo lo que habitualmente se ve . Necesitás trabajar muchas horas al día y distinto al de la escuela que ya carga su mochila. El del jardín maternal necesita de un adulto para todo, por lo que se necesita mucha gente trabajando».

En la provincia hay cerca de 26 jardines maternales. Sin embargo, no tienen información precisa porque no lograron acceder a ella. «Nos pidieron que hagamos una lista de los jardines de Posadas y del interior, pero nos enteramos de que las listas no están abiertas al público y ese es un error porque cualquier persona debe saber quién está habilitado o no para servir a los niños».

«Siempre está la promesa de una reunión con las autoridades pero hasta ahora nada», lamentó por lo que solicitó que puedan atenderlos para buscar una solución a la problemática que los queja.

En relación a retomar sus actividades dijo: «Tampoco es abro el jardín normalmente cuando me autorizan, pero si hay un protocolo que garantiza la seguridad de todos estamos dispuestos a abrir, pero más allá de eso necesitamos que alguien nos reciba para dialogar. Ahora se amplió la lista de beneficiarios entran un montón de rubros de gimnasia, de institutos inglés y otra vez quedamos postergados, la gente está desesperada y nosotros cada vez tenemos menos ayuda y las cuentas siguen sumando porque nadie nos prorrogó nada y no hay ingresos”, acotó.

